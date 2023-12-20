İstanbul denilince akıllara ilk gelen tarihi yapı Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş ilçesinde yer alır. Osmanlı döneminde olduğu kadar Cumhuriyet döneminde de oldukça önemli bir saraydır. İstanbul’un turistik merkezlerinden olduğu için gezilecek çok fazla yeri bulunmaktadır. Dolmabahçe Sarayı Nerede sorusuna cevap verdiğimize göre hakkında bilgilerine ve tarihine bakalım.

Dolmabahçe Sarayı Hakkında Bilgi

İhtişamı ile hem Avrupa hem de Asya kıtasını karşılayan, modern ve geleneksel yapıyı bir arada sunan sultanlara ve cumhurbaşkanlarına ev sahipliği yapan bir saraydır Dolma Bahçe Sarayı İstanbul’un simgesi haline gelen saray mimarisi ve sanatsal değerleri ile tarihi kararların alındığı önemli bir yerdir. Sarayın her eşyasında,odasında ve salonunda bir incelik ve tarih bulunmaktadır.

Bir hikaye ,bir yaşanmışlık tarihimizin 150 yıla aşkın hatıralarına hala yaşatan Dolmabahçe Sarayı, yapımına 13 Haziran 1843 tarihinde başlanmıştır. 13 yıllık inşaat süresinden sonra 7 Haziran 1856 tarihinde tamamlanıp Sultanlara hizmet vermiştir.

110.000 metrekare bahçesi ile içerisinde çok fazla bitki ve ağaçlar bulunmaktadır. Hem batılı mimari formları hem de geleneksel Osmanlı sanatını yansıtan sarayın dış mimarisi ile iç mimarisi arasında ki fark doğu-batı sentezi olarak adlandırılıyor. Saray Selamlık ve Harem olmak üzere iki ana bölge, 285 oda 44 salondan farklı üslupların bir araya getirilerek oluşturulmuştur. Selamlık bölümü Padişahların devlet işlerini yürüttüğü ve yabancı elçileri kabul ettiği bölümdür. Dolmabahçe Sarayı’nı farklı kılan özellik planında Selamlık bölümüne göre daha sade olan Harem bölümünün olmasıdır. Harem bölümü ise Padişah, Valide Sultan, Padişah eşleri ve şehzadeler için toplam 10 daireden oluşmaktadır. Deniz cephesinden bakıldığı zaman binanın dışı tamamen taş ve mermer ile kaplıdır. Ancak içerisinde ise sarayın iskeleti tamamen ahşaptan yapılmıştır. Sarayın ilgi çeken bir diğer bölümü ise Kuşluk Bahçesidir. Burası Dünya üzerinde yaşayan bir çok kuş türlerine ev sahipliği yapması ile bilinir. Ayrıca ilgi çeken mimarisi ile sarayın gizli hazinesidir. Buna ek olarak saratın çevresinde Saat kulesi ve saat müzesi bulunmaktadır.

Dolmabahçe Sarayı’na Nasıl Gidilir ?

Saray’a özel aracınız ile gidecekseniz Beşiktaş veya Eminönü yönüne giderek rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca sarayın kendi otoparkı olduğu için zorluk çekmeyeceksiniz. Toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz. Eğer metrobüs ile gidecekseniz Zincirlikuyu durağında inerek Taksim yönüne doğru giden otobüslere binerek Dolmabahçe Sarayı durağında inerek kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Metroyu tercih edecekseniz Taksim-Hacıosman metro hattından aktarma yapıp füniküler ile Kabataş’a kadar gidebilirsiniz.

Anadolu Yakasından gelecek olanlar ise Üsküdar üzerinden kalkan vapur ve deniz otobüsü ile Beşiktaş’a giderek 5 dakikalık yürüyüş mesafesinden sonra saraya ulaşım sağlayabilirsiniz.

Dolmabahçe Sarayı Ziyaret Saatleri

Pazartesi günleri ziyaretçilere kapalı olan Dolmabahçe Sarayı, Cumartesi günü ziyaretçilere açıktır. Haftanın ilk günü hariç her gün hizmet vermektedir. Aşağıdaki tabloda açılış ve kapanış saatlerini belirttik buradan öğrenebilirsiniz.

Açılış Saati : Kapanış Saati : 09:00 16:00

Dolmabahçe Sarayı Giriş Ücretleri 2019

Dolmabahçe Sarayına 0-6 yaş grubu, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlara ücretsizdir. Ayrıca engelli vatandaşların refakatçilerine de ücretsizidir. Diğer bilet ücretleri ise aşağıda gösterdiğimiz tablodaki gibidir.

Selamlık Bölümü -Tam : 60 TL Selamlık Bölümü- İndirimli : 30 TL Harem Bölümü – Tam : 40 TL Harem Bölümü – İndirimli : 20 TL Selamlık + Harem (Tam) : 90 TL Selamlık + Harem (İndirimli) : 45 TL Saray Koleksiyonları Müzesi (Tam) : 20 TL Saray Koleksiyonları Müzesi (İndirimli ) : 10 TL Öğrenci Gezi Bileti : 10 TL

Ayrıca Dolmabahçe Sarayı’na 10 Kasım’da Atatürk’ü Anma Töreni nedeniyle girişler ücretsizdir. Tüm Milli Saraylarda olduğu gibi bu sarayda da Müze Kart geçerli değildir.