MALZEME LİSTESİ: 1,5 su b. kırmızı mercimek 3 domates 1 soğan 1 kırmızı biber 1 çorba k. tereyağı tuz karabiber pul biber kimyon sıvıyağ HAZIRLANIŞI: Soğanı yemeklik doğruyoruz. Çorba tenceresine biraz sıvıyağ döküyoruz ve soğanı kavurmaya başlıyoruz. Tereyağını ilave ediyoruz. Soğanı kavurduktan sonra unu ekliyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Kırmızı biberi ayıklıyoruz ve küp küp doğrayıp tencereye alıyoruz. Mercimeği yıkayıp ilave ediyoruz ve kavuruyoruz. Domatesleri soyuyoruz ve küp şeklinde doğruyoruz. Domatesleri de tencereye koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Sıcak suyunu veriyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayınca tuzunu, karabiberini, kimyonu ve pul biberi atıyoruz. Çorbamız pişince blendırdan geçiriyoruz ve kıvamı koyu olursa sıcak suyla kıvamını açıyoruz ve servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi