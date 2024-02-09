MALZEME LİSTESİ: 3 kg kemer patlıcan 3 kg domates 8 diş sarımsak 1 çorba k. kaya tuzu 1 tutam fesleğen zeytinyağı HAZIRLANIŞI: Soyulmuş domatesleri küp doğruyoruz. Patlıcanları soyuyoruz, başlarını kesiyoruz ve küp doğruyoruz. Tencereye sıvıyağı ve sarımsakları atıyoruz. Domatesi ilave ederek kavuruyoruz. Sonra patlıcanları tencereye ilave ediyoruz. Tuzunu atıyoruz. Kapağı kapalı pişmeye bırakıyoruz. Fesleğenleri doğruyoruz. Sosumuz pişince fesleğenleri atıyoruz ve kaynamaya devam ederken kavanozlara dolduruyoruz. Kavanozların ağızlarını kağıt havluyla siliyoruz. Kapaklarını sıkıca kapatıyoruz ve ters çeviriyoruz. Ters olarak 1 gece bekletiyoruz ve sonra kış için kaldırıyoruz.

Kaynak: Haber merkezi