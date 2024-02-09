MALZEME LİSTESİ: 3 su bardağı iri bulgur 600 gr dana eti 3 havuç 1 kase bezelye 1 soğan 1 çorba kaşığı domates salçası 1 çorba kaşığı biber salçası 2 çorba kaşığı tereyağı zeytinyağı tuz su HAZIRLANIŞI: Tencereye biraz zeytinyağı döküyoruz. Kuşbaşı doğranmış dana etini ilave edip kavurmaya başlıyoruz. Kapağını kapatıyoruz, et, suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. Sıcak su ekleyerek eti pişmeye bırakıyoruz. Pişmeye yakın tereyağını koyuyoruz. En son tuzunu atıyoruz. Havuçları soyuyoruz ve küçük küp şeklinde doğruyoruz. Havuçları ve bezelyeleri ayrı tencerelerde haşlıyoruz. İkisinin de tuzunu atıyoruz. Pilavı için, tencereye zeytinyağı ve bulguru koyup kavuruyoruz. Tereyağı ve salçalarını ekliyoruz, kavurmaya devam ediyoruz. Sıcak suyunu ve tuzunu da atıp kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Pilavı servis tabağına döküyoruz, ortasını havuz gibi açıyoruz. Ortaya pişmiş eti koyuyoruz. Kenarlara haşlanmış bezelye ve havucu koyarak servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi