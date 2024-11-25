Tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği 5 Kasım başkanlık seçiminin galibi, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump oldu.

İkinci kez başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump, seçim öncesi vaatleri kadar, kabine adayları ile de tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Trump'a yönelik eleştiriler sürerken İngiliz basını, 20 Ocak'ta göreve başlayacak başkanın yapması beklenen ilk icraatını manşetlerine taşıdı.

Trump'ın, göreve başlamasının ardından, trans bireylerin orduda görev yapmasını fiilen yasaklayıp, orduda halen görev yapan trans askerleri terhis edecek bir kararname yayınlamaya hazırlandığını bildirdi.

Cumhuriyetçi gruplar, trans karşıtı protestoları destekleyen reklam kampanyalarına on milyonlarca dolar harcadı.

Bu süreçte Donald Trump, LGBT+ bireylerinin medeni haklarını ortadan kaldırmayı ve trans öğrencilerin kendi cinsiyet kimliklerine uygun sporlar yapmalarını ya da tuvaletleri kullanmalarını engellemeyi vadetti.

Ayrıca Trump, trans gençlerin cinsiyet kimliklerini onaylayan sağlık hizmetlerini yasaklamayı planladığını belirtti.

TRANS KARŞITI YASA HAZIRLADILAR

Cumhuriyetçi Parti'nin eyalet düzeyindeki temsilcileri, yüzlerce trans karşıtı yasa tasarısı hazırladı.

2024 seçimlerinin hemen ardından, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, ilk trans Kongre üyesi de dahil olmak üzere trans bireylere yönelik protestolarını artırarak, ülke çapında transların cinsiyet kimliklerine uygun tuvaletleri kullanmalarını engellemek için yeni yasalar çıkardı.

Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 platformunda en önemli öncelikleri arasında “Erkekleri Kadın Sporlarından Uzak Tutmak” yer alıyor.

Savunma Bakanlığı'na aday gösterilen Pete Hegseth, Trump'ın trans bireylerin askeri hizmete alımını yasaklayan politikasına tam desteğini açıkladı.

Eski bir asker olduğu bilinen Hegseth, trans askerlerin “göreve uygun olmadığını” ve “büyük komplikasyonlara yol açacağının" altını çizerek, cinsiyet değiştiren kişilerin orduda yer almasının, büyük sorunlara yol açacağını belirtti.

15 BİN TRANS ASKER GÖREV YAPIYOR

ABD ordusunda, branşların personel alımında sıkıntı çektiği bir dönemde yaklaşık 15 bin trans bireyin görev yaptığı kaydedildi.

Trump'ın yakın çevresinden bir kaynak, “Bu insanlar, ordunun yeterince personel bulamadığı bir dönemde ordudan ayrılmaya zorlanacaklar.” dedi.

ABD Donanması'nda transseksüel bir analist olarak çalışan Paulo Batista, The Times’a verdiği demeçte, trans askerler hakkında alınacak yasağın, orduda “derin etkiler” yaratacağı uyarısında bulundu

Batista, “15 bin kişiyi hizmet dışı bırakmak, sadece sayı olarak büyük bir kayıp değil, aynı zamanda bu 15 bin kişi birçok liderlik rolünde görev yapıyordu. Her birimiz, orduda önemli bir işlevi yerine getiriyoruz.” şeklinde konuştu.