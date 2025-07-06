İbrahim Özdemir, babasından devraldığı bu mesleği çocuğuna bırakmak istediğini söyledi. Günde 500 kilogram süt tükettiği iş yerinde mevsiminde aldığı meyvelerle daha çok çeşit yaptığım anlatan Özdemir, "Kaliteli bir dondurma için sütümüz geldi. Sütümüz salep ve şekerle karıştı. Önce soğutmaya alacağız ve sonrasında gerçek doğal meyvelerle dondurma yapımına hazırlayacağız. Burada 50 çeşit dondurma çeşidi yapıyoruz ve meyveli dondurmalarımız yüzde yüz gerçek meyvelerden yapılmakta. Bizim için insan sağlığı çok önemli. Zamanında alarak derin dondurucuda saklıyoruz, ondan sonra çıkarak dondurma yapıyoruz. Son günlerde çıkan haberlerde dondurmalarına katkı maddelerin konulduğu yönünde haberler çıktı. Bu maddeler meyveli dondurmaların renklendirilmesinde kullanılıyor.

Doğal renklendiriciler sağlık açısından bir risk oluşturmuyor ancak sentetik renklendiriciler sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Örnek verelim, limonlu dondurma aldınız. Eğer onun rengi sapsarıysa, orada boya kullanıldığı bellidir. Çünkü limonu kattığınız zaman, renk beyazdan sarıya çok hafif döndürebilir ama sapsarı renk oluşmaz. Meyveli dondurma tüketilirken içinde sentetik renklendirici kullanılmadığından emin olunması gerekir" dedi.

"Ben 3’üncü kuşağım"

İbrahim Özdemir, kent merkezinde 4 Gölpazarı ilçesinde 1 olmak üzere 5 işyeri bulunduğu ve günlük 500 kilogram süt tükettiği anlatarak, "Bu yıl havalar biraz geç ısınınca bizimde işlerimiz yeni yeni arttı. 50 yıldır bu mesleği yapmaktayız, dedem İbrahim’den babam Bayram’a kalmış, babamdan da bana kaldı. Allah nasip edersen benden 4’Üncü kuşak olan çocuklarıma bırakmayı düşünüyorum. Burada en çok sade, kakaolu, tahinli en çok satılırken, çocuklar ise çilek, böğürtlen, limon ve sakızlı tercih ediyor" dedi.