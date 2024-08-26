Bursa'da 5 katlı bir binanın altında bulunan işyerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler korku dolu anlar yaşattı. O anlar kameraya yansırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Yangın, Nilüfer ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan dönerci dükkanında meydana geldi. İşyerinde çıkan alevler işletmeyi sararken, çevredekiler hemen 112 Ekiplerine bilgi verdi.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler hızla yangına müdahale ederken, mahalle sakinleri panik dolu anlar yaşadı. O anlar kameraya yansırken, yangın ise kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA