Pera Müzesi, Kahve Molası sergisi kapsamında Mart ayında başladığı “Ustaların İzinde” temalı rehberli tur serisinin ikincisini sanatseverlerle buluşturuyor. 6 Eylül’de düzenlenecek sergi turunda katılımcılar, Kütahya’da dönemin seramik sanatına yön veren ustalardan Minas Avramidis’in üretimlerini yakından tanıma fırsatı bulacak.İSTANBUL (İGFA) - Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan yola çıkarak hazırlanan Kahve Molası sergisini farklı bir pencereden keşfe çağırdığı “Ustaların İzinde” sergi turu serisine, ikinci etkinlikle devam ediyor.

Kütahyalı seramik ustalarının eserlerine mercek tutan serinin ikincisinde Minas Avramidis’in (1877-1954) mitolojiyi seramik sanatının incelikleriyle harmanladığı, sadakat ve erdem kavramlarını vurgulayan "Hikaye-i Jönöviev" tasvirli tabakları inceleniyor. Koleksiyon sorumlusu Yavuz Selim Güler rehberliğinde gerçekleşecek ve katılımcılara sergide bulunmayan eserleri görme fırsatı da sunan tur, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı İmpartorluğu'ndaki toplumsal değişimlere ışık tutuyor.

Geç 19. ve erken 20. yüzyılda Kütahya’da çini ve seramik üretiminin ikinci altın çağına odaklanan serinin gelecek turu “Ustaların İzinde: Minas Avramidis”, 6 Eylül Cuma günü 18.30’da gerçekleşecek.

Geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen ilk etkinliğinde Hafız Mehmed Emin Efendi’nin geleneksel çini motiflerini Kütahya’nın çini ve seramik sanatının incelikleriyle harmanladığı eserlerinin odağa alındığı ve toplam dört ustanın inceleneceği sergi turu serisi kapsamında, Minas Avramidis’in ardından Artin ve Garabet Minasyan Kardeşler ile David Ohannesyan’ın üretimleri detaylı bir şekilde ele alınacak.