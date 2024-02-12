HAZIRLANIŞI: Unu karıştırma kabına alıyoruz ve ortasını açarak mayayı koyuyoruz. Mayanın üzerine yumurtaları kırıyoruz. Sıvıyağı ve sütü döküyoruz. Tuzu ve şekeri de unun üzerine serpiyoruz. Ortaya az da su koyuyoruz ve mayayı eriterek yoğurmaya başlıyoruz. Yumuşak kıvamda bir hamur elde ediyoruz. Tepsiye bol un serpiyoruz. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlıyoruz. Un serptiğimiz tepsiye hamur bezelerini diziyoruz, üstlerine de un serpiyoruz. Üzerini streç filmle kapatıyoruz ve mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan hamurların ortasına krem şanti torbasının ucuna takılan duy ile bastırıyoruz ve içinde çevirip oynatarak halka şekline getiriyoruz. Isınmış sıvıyağa halka hamurları koyarak kızartıyoruz. Kızarttığımız hamurları kağıt havlu koyduğumuz tabağa alıyoruz. Çikolata sosu için, çikolataları bir cam kaseye alıyoruz. Ocak üzerinde kaynayan çaydanlık ya da başka bir su üzerine kaseyle oturtuyoruz. Ben mari usulü eritiyoruz. Beyaz sosu için, kaseye pudra şekerini koyuyoruz. Azar azar limon suyu dökerek çırpıyoruz. Eğer cıvık olursa pudra şekeri ilave ediyoruz. Kızarttığımız donutların bir kısmını beyaz sosa bir kısmını da çikolatalı sosa batırıyoruz. Servis tabağına alıyoruz. Üstüne şeker süslemeleri serptikten sonra servis ediyoruz. DONUT 4 su b. un 3 yumurta yarım pk. yaş maya 1 çay b. sıvıyağ 1 çay b. süt 4 çorba k. toz şeker 1 fiske tuz su KIZARTMAK İÇİN: sıvıyağ ÇİKOLATA SOSU İÇİN: 100 gr. bitter çikolata 50 gr. sütlü çikolata BEYAZ SOSU İÇİN: 2 su b. pudra şekeri limon suyu ÜZERİ İÇİN: şeker süslemesi

Kaynak: Haber merkezi