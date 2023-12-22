Şu ana kadar keşfettiğimiz, bildiğimiz her gezegenin neden küre şeklinde olduğunu hiç merak ettiniz mi? Neden bir küp veya kum saati şeklinde değiller? Bunlar (ve dürüst olalım, diğer söz konusu şekillerin çoğu) kesinlikle fizik kanunlarını çiğniyor olsa da, fizik kurallarına aykırı olmayan bir gezegen formu da var: bir donut!

Bu Nasıl Mümkün Olabilir?

Matematikte halka veya toroid (donut, simit gibi bir şekil) adı verilen şekillerde bir gezegen teknik olarak var olabilir, ancak bu şekle ulaşabilmeleri için muhtemelen bazı ciddi fiziksel engelleri aşmaları gerekecektir. Gezegenler genelde yuvarlaktır çünkü yerçekimi, tüm elementleri gezegenin merkezine doğru çeker. Olası bir donut gezegenin merkezindeki deliğin veya göbeğin çökmesini önlemek için, eşit bir dışa dış kuvvete ihtiyaç duyulacaktır. Merkezkaç kuvveti (dönen bir atlıkarıncanın sizi uçurduğunda hissettiğiniz kuvvet) işe yarayabilir, ancak bunun olması için gezegenin son derece yüksek bir hızda dönmesi gerekiyor. Bir gezegen, bahsedilen bu yüksek hızda döndüğü takdirde halka şeklini alabilir. Ancak bu henüz keşfedilmemiş gezegenimizde muhtemelen günler 3 yada 4 saat sürer.

Şekli de oldukça garip olacağından bu gezegende yerçekimi oldukça ilginç bir şekilde algılanacaktır. Bu merkezkaç kuvveti, yerçekiminin ekvator bölgesinde oldukça düşük olmasına sebep olacaktır (Dünyanın donut şeklinde olduğunu varsayarsak). Kutuplarda ise bu durum tam tersi, yani oldukça yüksek bir yerçekimi etkisi olacaktır. Dünyamızın şu anki küçük yerçekimi farklılıklarının aksine, olası donut şeklindeki gezegende bu farklılıklar çok daha büyük olacaktır.

Bu durumda, tropik bölgelerde tatil yaptığınız takdirde burada normal kilonuza göre çok daha hafif olacaksınız (kulağa hiç de fena gelmiyor aslında). Ancak hemen valizlerinizi hazırlamaya başlamayın; bu büyük yerçekimi farkının hava şartlarında da ciddi değişikliklere sebep olması muhtemel görünüyor. Şiddetli rüzgarlardan falan değil, büyük sıcaklık ve çekim farklılıklarına sahip bölgede oldukça devasa fırtınaların olma ihtimalinden bahsediyoruz.

Bu İddialar Neden Önemli?

Teorik olarak bir gezegenin nasıl oluşabileceğini bilmek, bizlere kendi gezegeniniz hakkında bir çok şey anlatır. Dünyanın küre (bilimsel olarak geoit) şekline sahip olduğunu ve neden yerçekiminin neredeyse her yerde aynı olduğunu ve günün 24 saat sürdüğünü eskiden kim bilebilirdi? Elbette, halka şeklinde bir dünya hayal etmenin başka bir nedeni daha var: Bu düşünce oldukça havalı.