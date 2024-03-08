ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarının bu yıl düşeceğini açıklamasının ardından altın 2 bin 169 dolara yaklaşarak rekor yenileyerek 2 bin 169 dolara yaklaştı.

4 Gündür rekor tazeliyor

Altının ons fiyatı 4 gündür rekor tazeliyor. Altın fiyatı Aralık 2023 başında rekor kırarak ons başına 2 bin 135 dolara kadar yükselirken, o zamandan beri fiyat yaklaşık 2 bin doların üzerinde kaldı.

Gram altında yeni zirve

Gram altın bugün serbest piyasada 2.230 liraya kadar çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Kaynak: HABER MERKEZİ