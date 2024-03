Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Karşımda Türkiye'nin en güçlü enerjisini görüyorum. Milyonlarca gencimizin ve ailelerin hayatına dokunan bir iyilik hareketi görüyorum. Milletimizin yanında olan kahramanlar görüyorum. Kalbi ülkesinin istikbali ve istiklali için çarpan Türkiye Yüzyılı gençliğini görüyorum. Bu yeni nesil gençlik hareketi Allah'ın izniyle maya tutmuştur.

Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız. Medeniyetimizi ihya ederek bir büyük atılımı icra edeceğiz. Gençlik çok büyük bir lütuf. Kapımızı herkese açık tutarak, yurtlarımızı hem ilim hem irfan yuvası haline getirerek, spordan edebiyata her alanda kabiliyetlerimizi geliştirerek, zorluklarını birer birer aşarak, şartlara teslim olmadan mücadeleyi her alanda sürdürmeliyiz.

Gençler sizlerden eğitiminizi sürdürürken mutlaka kişisel donanımızını da geliştirmenizi istiyorum. Olumlu anlamda varlığını ailesinde, okulunda, hissettiremeyen bir gençlik bizim için kayıptır. Biz gençlerimizin her birinin gözünde yüzünde saklı o cevherin ateşini görebiliyoruz. Yeter ki siz azminizle, gayretinizle bu potansiyeli harekete geçirme çabanız ortaya koyun.

İşte o zaman arkadaşlarınızı, devletinizi yanınızda göreceksiniz. Bizi daima yanınızda göreceksiniz. Gençler büyük ve güçlü Türkiye mirasına sahip çıkmaya var mıyız? Kendimizi en iyi şekilde geliştirmeye var mıyız?

İstiklalimizin ve istikbalimizin sembolü olan ezanımıza, vatanımıza, devletimize canımız pahasına sahip çıkmaya var mıyız? Ülkemizin bütünlüğüne, insanımızın kardeşliğimize gözünü dikenlerin başına gök kubbeti yıkmaya var mıyız? Bir milletin en büyük gücü gençleridir. Gençlerinden ümidini kesen, geleceğini kaybeder.

Biz ömrümüzün tüm dönemlerinde gençlerimize güvendik, inandık, onlarla beraber yol yürüdük. Yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya dedik. Bugün de girdiğimiz her mücadelede gençlerimize güveniyoruz. Darbecilere karşı direnişe kadar gençlerimizi daima şu anda olduğu gibi yanımızda bulduk. Ben misafirim, siz ev sahibisiniz. Şimdi tek hedefimiz Türkiye Yüzyılı hedefini başarıya ulaştırmaktır. Yeri geldiğinde güncel gelişmeleri takip etmek, yeri geldiğinde eskilere kulak vermek önemlidir.

Selamdan mahrum kalmayı beddua kabul eden bir ecdadın evlatlarına başı önde gelip geçmek yakışmaz. İnsanı yaşadığını hissetiren sadece kalbinin atması değildir. İnsana yaşadığını asıl hissetiren, kendini bir davaya mensup hissetmesidir. Allah'ın dinini dünyaya yayma davası her şeyin başıydı. Ayasofya'nın ibadete açılması gibi somut gündemlerimiz vardır. Mücadelemiz Allah'a hamd olsun başarıya ulaştı. Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Taksime yeniden cami açıldı. Kıyafeti yüzünden hakları yenen vatandaşlarımız haklarına kavuştu. Gazze'de yaşanan katliamlar Kudüs'ün mahremiyetinin sürekli ihlali gibi husular yaşanıyor. Gazze'deki zulüm dille değiştirme saffasını geride bıraktı. İsrail'in zulmüne karşı insanlığın cümleten harekete geçmesi gerekiyor. İnsanlığın onurunu kurtarmak için yanlıştan dönmeleri şarttır. Netanyahu yönetimi ile yan yana anılmak bile ağır bir cezadır, utanılacak bir ayıptır. İsrail yönetimi katildir. İsrail'deki herkes onbinlerce masumun katliden sorumludur. İsrail yönetimi zalimdir. Filistin halkı evinde oturmasından, sokakta yürümesine kadar hayatının her anını zehir eden bir zulüm düzenine maruzdur. Olup bitenlere karşı kafasını çeviren herkes bu zulüm düzenine ortaktır. İsrail yönetimi hırsızdır. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi yalancıdır. İsrail yönetimi her türlü melaneti işleyen, ama dışarıya karşı tam tersini ifade eden yalancı bir zihniyetin hakimiyeti altındadır. Milyonlarca masun insanı terörist damgası vuruyorlar. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi faşisttir. Nazi kafasının bugünkü temsilcisi İsrail yönetimidir. Kendisinden başka kimseyi insan yerine koymayan bu kafa, bunu diğer insanlara uygulamaktan çekinmeyecektir. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi tehdittir. Engellenmeyen her zulüm ve katliam, pusuda bekleyen yenilerin önünü açar. Zulümler, hırsızlıklar ve diğer tüm arızalı tehlike artmaktadır. Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi korkaktır, tüm büyük zalimler gibi. Kendilerini savunma imkanı olmayan masumlara zulüm uygular.

Bu ülkede siyaset yaptığı halde çıkıp utanmadan Hamas'a terör örgütü iftirası atan İsrail muhiplerine asla ve asla aldırmayın. Onların iddia ettiği gibi Hamas bir terör örgütü olsaydı, herkesten önce kendilerini savunur onlarla iş birliği yaparlardı. Aklamak için kırk dereden su getirirler reklamını en çok kendileri yapardı. Açık ve net söylüyorum Hamas bunların iddia ettiği gibi bir örgüt kesinlike değildir. Canları pahasına vatanlarını savunan bir direniş hareketidir. Filistin'de yaşanan katliamın sona ermesi için her türlü çabayı gösteriyoruz. Yoğun diplomasi yürütüyoruz. Mısır'dan bölgeye yardım ulaştırmak için büyük gayret gösteriyoruz. Uçaklarla ve gemilerle bölgeye yardım ulaştırdık. Gazze'nin refah sınır kapısından her gün yardım tırları giriyor. Yardımlarımız Ramazan boyunca da devam edecek.