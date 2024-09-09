Doruk Sağlık Grubu Kızılay’la birlikte, daha çok sayıda bağışçıya ulaşabilmek için Doruk Yıldırım ve Doruk Nilüfer Hastanelerinden sonra Doruk Özel Bursa Hastanesi ile kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenledi.

Doruk Özel Bursa Hastanesi personeli, personel yakınları ile çevre sağlık kuruşları ve halkın katılımları ile gerçekleştirilen kampanyada 82 ünite kan ve kök hücre bağışı gerçekleştirildiğini aktaran Doruk Özel Bursa Hastanesi Tıbbi Biyokimya uzmanı Dr. Süleyman Sırrı Gökalp, kan ihtiyacı olan hastalara bu hayati ürünleri tedarik etmekte zorlandıklarını ve ihtiyacı gördükleri için Doruk Sağlık Grubu olarak Kızılay’a ellerinden gelen desteği verdiklerini iletti. Dr. Gökalp, tüm hastane çalışanlarının bu konuda yüksek hassasiyet göstererek bağış kampanyasına katılım sağladıklarını, toplum sağlığı adına aynı duyarlılığı tüm halkımızın göstermesi gerektiğini ifade etti.

Kan bağışının önemine vurgu yapan Kızılay Kan Merkezi Organizatörü Burak Lütfü Ümit de halihazırda Bursa genelinde günlük kan ihtiyacı 400 ünite olmasına rağmen gönüllü bağışçılar aracılığı ile toplanan kan sayısının ancak bu ihtiyacın yarısını karşılayacak düzeyde olduğu, mevcut stokların hem kamu hem de özel hastanelerdeki ihtiyaca cevap vermekten çok uzak olduğu, bu nedenle daha fazla bağışçıya ulaşılması gerektiği ve Kızılay ekiplerinin bunun için yoğun çaba harcadığını belirtti.

Vatandaşların kan bağışına destek vermelerinin büyük önem arz ettiğini söyleyen Ümit, Doruk Sağlık Grubu ve çalışanlarının bu konudaki çabalarının örnek teşkil ettiğini bildirdi.