Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Değişebilir Oyunları Sen Tasarla Projesi, çocukların, mimarlık öğrencilerinin ve akademisyenlerin birlikte çalıştığı tasarım çalıştayı ile devam ediyor. Çalışmaların sonunda çocukların tasarımlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sağlayacak oyun elemanlarının ve alanlarının ortaya çıkmasını hedefleyen Değişebilir Oyunları Sen Tasarla Projesi (DOST), adım adım ilerliyor. Kamusal açık alanlarda 7-14 yaş grubundaki çocuklarla birlikte taşınabilir oyun elemanlarının tasarlanmasını hedefleyen proje, geçen aralık ayında Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, BUÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Özlem Yılmaz ile akademisyenler ve yöneticilerin katılımıyla imzalandı; hemen ardından da çalışmalara başlandı.

Prof. Dr. Sibel Polat, Doç. Dr. Ece Şahin, BUÜ Mimarlık Fakültesi Ana Bilim Dalı doktora öğrencileri Ayşe Burcu Zülfikar ve Neslihan Işık’ın yürütücülüğündeki proje çalışmaları hızla ilerliyor. Proje çerçevesinde çocuklar önce 3 hafta boyunca gerçekleştirilen tasarım atölyelerinde, 3 boyutlu düşünmeyi ve tasarım fikirlerini ifade etme yöntemlerini akademisyenlerden öğrenerek, tasarım becerilerini geliştirdiler. Sunulan video ve görsellerle, geleneksel oyun elemanlarının dışında, kendi oyunlarını üretebilecekleri, değiştirilebilir, taşınabilir, farklı yerlerde kullanabilir oyun elemanlarını incelediler. Hayallerindeki oyun elemanları önerilerini çizip, maketlerini yaptılar ve kendi boyutlarında oyun elemanları üreterek, bedensel deneyimlerle onları kullanmayı tecrübe ettiler. Bu aşamaların ardından tasarım çalıştayına başladılar.

Pancar Deposu Tasarım Atölyesi’nde gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek çalıştayda Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden gönüllü öğrenciler, çocukların ortak fikirlerini dinleyip, oyun elemanları tasarımını geliştirmelerine yardımcı olacak, çizim, kolaj, maket ve dijital tekniklerle tasarımlarını ortaya çıkaracaklar.

Yarıyıl tatillerini değerlendirerek çalıştaya katılan ve tasarımlar oluşturmanın heyecanını yaşayan çocukların, sürpriz bir konukları da oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çocukları çalışma alanlarında ziyaret ederek, onlara destek verdi. Çocuklarla sohbet ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Erdem, böyle bir etkinlikte yer aldıkları için hepsini tebrik etti ve sonuçları heyecanla beklediğini söyledi. Başkan Erdem, çalıştaya katılan Prof. Dr. Sibel Polat ve Doç. Dr. Ece Şahin ile de görüşerek süreçle ilgili bilgi aldı.

Çalıştayın tamamlanmasının ardından 10 Şubat’ta Mimarlık Bölümü öğrencileri, çalıştayda yapılan tasarımları 3 boyutlu modeller üzerinden çocuklara sunarak, onların görüşlerini alacak. 24 Şubat’ta ise, geliştirilen oyun elemanları tasarımları Nilüfer Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Nilüfer Kent Konseyi’ne tanıtılacak.

Daha sonra da proje ekibinin ve paydaşların bu oyun elemanlarını gerçeğe dönüştürebilmesi için uygulama projelerinin yapım süreci başlayacak. Oyun elemanlarının prototiplerinin üretilmesinin ardından önümüzdeki Eylül ayında çocukların kullanımına sunulması hedefleniyor.