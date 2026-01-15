Türkiye Cumhuriyeti Fas Büyükelçisi İlker Kılıç ile Vakıf Başkanı Mahmut Mustafa Özdil’in de katıldığı fuarda, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ni Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Derya Deliktaş ile Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Figen Karaferye temsil etti.

Vakıf ve devlet üniversiteleri olmak üzere Türkiye’den toplam 25 üniversitenin yer aldığı fuarda DPÜ standı, her iki şehirde de Faslı öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Fuar süresince üniversitenin akademik programları, eğitim-öğretim yapısı, başvuru şartları, yaşam ve barınma imkanları ile uluslararası öğrenci profiline ilişkin kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinliğin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin uluslararasılaşma politikası doğrultusunda önemli bir adım olduğu belirtilirken, fuar katılımının üniversitenin küresel görünürlüğünün artırılmasına, yeni akademik iş birliklerinin geliştirilmesine ve uluslararası öğrenci hareketliliğine katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.