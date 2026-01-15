Gerçekleştirilen etkinlik sayesinde çocukların analitik düşünme, problem çözme ve mantık yürütme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Oyun temelli etkinliklerle kodlamayla tanışan öğrenciler, teknolojiyle üretken bir bağ kurmanın ilk adımlarını attı. Etkinlik, çocukların öğrenirken eğlendiği renkli görüntülere sahne olurken, erken yaşta teknoloji okuryazarlığının önemine de dikkat çekildi. Program, öğrencilerin merak duygusunu artırarak geleceğin dijital becerilerine katkı sağlamayı amaçladı.

Kaynak: İHA