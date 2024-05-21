1997 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan İstanbul Beykent Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Erkan Çelik oldu.

Dr. Erkan Çelik, yayınladığı açıklamada İstanbul Beykent Üniversitesi olarak topluma ve tüm insanlığa değer katan, çağa yön verme hedefinde vizyoner bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Üniversitenin eğitim yaklaşımı hakkında konuşan Çelik şu ifadeleri kullandı:

“Bilim, merak etmekle başlar. Merak, insanın keşfetme ve sorgulama isteğini tetikler. Dijitalleşme ve yapay zekânın tüm süreçleri şekillendirdiği çağımızda, yeni ve doğru sorular sormak, dünyayı daha iyi anlayarak problemlerin üstesinden gelebilecek bireyler yetiştirmede en önemli yetkinlik olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul Beykent Üniversitesi olarak, öğrencilerimize kendilerini, mesleklerini ve dünyayı daha iyi anlamalarına imkan sağlayan, doğru soruları sorabilme ve eleştirel düşünebilme yetkinliklerini önceleyen, dünyaya açık bir eğitim ortamı sunuyoruz.”

“Yapay zekâ ve uluslararasılaşma konularına öncelik veriyoruz”

Dr. Erkan Çelik, “İstanbul Beykent Üniversitesi olarak temel bilimler, mühendislik, bilişim, sağlık, sosyal, dil ve yönetim bilimleri alanlarında eğitim süreçlerinde dijitalleşme, yapay zekâ ve uluslararasılaşma konularına öncelik veriyoruz. Bu hususta, hemen her fakültemiz ve yüksekokulumuzda ulusal ve uluslararası akreditasyonlar ile kalite süreçlerini titizlikle yürütmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Erkan Çelik kimdir?

Yedi yılı aşkın süredir çeşitli görevlerde bulunduğu Türkiye Özel Okullar Derneği’nin hâlihazırda Yüksek İstişare Konseyi üyesi olan Dr. Erkan Çelik, üniversite eğitim hayatına İngiltere’de başladı. Profesyonel hayatında ise Yüksek Mimar olan Çelik aynı zamanda doktora eğitimini Marmara Üniversitesinde Bankacılık ve Finans alanında tamamladı. Dr. Erkan Çelik, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Üyesi, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi ve 1907 Fenerbahçe Derneği Üyesi’dir.