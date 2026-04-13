Olay saat 21.30 sıralarında Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiinde bulunan bir mobilya fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Fırat S., işyeri sahibi olan yakınını ziyaret etmek için fabrikaya gitti. Fabrikanın 3. katına çıkan genç, yük asansörüne yöneldi.

İddiaya göre asansöre adım attığı sırada kabinin katta olmaması nedeniyle dengesini kaybeden genç, yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağıya düştü. Zemin katta bulunan asansörün üzerine düşen Fırat S. ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan gencin vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç