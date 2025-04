Kalp krizi vakaları, son zamanlarda neredeyse her yaş aralığında görülmeye başlandı. Ani kalp krizi sonucu yaşanan ölümlerin her yıl arttığını belirten BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi’nden Kardiyoloji Uzmanı Doktor Hüseyin Özdil, bu artışın nedenlerine ve kalp krizi anında yapılması gerekenlere dikkat çekerek önemli bilgiler verdi.

"Kalp krizinin en önemli belirtileri, göğüste ağrının olması. Elbette ki her ağrı kalp krizi değildir" diyen Dr. Özdil, "Ağrının karakteristik özelliklerinden biri göğüsün orta bölgesinde sıkıştırıcı, baskı tarzında ve yanıcı özellikte olması. Bununla birlikte eşlik eden semptomlar vardır. Soğuk terleme, bulantı, kusma, bu ağrının göğüs bölgesinden kollara omuzlara, çeneye ve aynı zamanda boyun ve sırt bölgesine yayılması en önemli özelliğidir" ifadelerini kullandı.





Yüksek tansiyon, kalp krizinin en önemli nedenlerinden

Kalp krizi anında yalnız olan kişinin sakin kalıp 112’yi arayarak en yakın sağlık kuruluşuna ulaşması gerektiğini belirten Dr. Hüseyin Özdil, kalp krizine neden olan risk faktörlerini şöyle anlattı:

"Biz majör ve minör risk faktörleri olarak ikiye ayırıyoruz. Yüksek tansiyon, kolesterol, sigara, diyabet, yaş en önemli faktörler arasında yer alıyor. 40 yaş ve altı kalp krizleri ve buna bağlı genç ölümler çok karşılaştığımız bir hadise. Bunlar tamamen kişilerin beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzlarıyla alakalı. Kullanmış oldukları sigara, elektronik sigara, maalesef madde kullanımı, enerji içecekleri, hazır gıdalar, fast foodlar bunların hepsi kalp krizini tetiklemekte."



"İlk müdahale paramedikler tarafından yapılmalı"

1990 yılından itibaren kalp krizine bağlı 40 yaş ve altı ölümlerin her yıl yaklaşık yüzde 2 oranında arttığını vurgulayan Dr. Özdil, kalp krizi semptomları gösteren kişinin aspirin içmesi gerektiğini belirterek, "Kriz anında kişi, göğüste ağrı, baskı, soğuk terleme gibi şikayetler yaşıyorsa, ulaşabileceği bir yerde aspirin varsa çiğneyerek suyla yutması gerekmektedir. Daha sonra 112’yi arayıp bir sağlık kuruluşundan yardım talep etmesi gerekir. Kalp krizi çok detaylı tedavi edilmesi gereken bir durumdur ve ilk müdahalesi mutlaka paramedikler tarafından yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.