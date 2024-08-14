Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği vakalarının dünya genelinde hızla yayıldığını ve bu durumun uluslararası bir endişe kaynağı oluşturduğunu belirtti. Yeni karar, hastalığın yayılmasını kontrol altına almak ve uluslararası işbirliği ile etkili müdahale stratejileri geliştirmek amacıyla alındı. DSÖ'nün acil durum ilanı, ülkeleri ve sağlık sistemlerini daha dikkatli ve koordine bir şekilde hareket etmeye teşvik ediyor.

Kaynak: Bursa'da bugün