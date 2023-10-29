Olay, dün Kırsal Pirlibey Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Emrah Kabakoğlu ve Gülseren Coşkun adlı çiftinin düğününde çalınması istenen şarkı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında gerginlik ortaya çıktı. Tartışma, oyun pistinde başladı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada damadın amcası Oktay Kabakoğlu'nun kalbine bira şişesi kırığı saplandı. Kabakoğlu'nun ağabeyi Mehmet Kabakoğlu da bıçaklandı. Eşref Koç ise başına vurulan bira şişesiyle yaralandı.

Düğündeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oktay Kabakoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kabakoğlu’nun acı haberi alıp, hastaneye gelen yakınları ise gözyaşına boğuldu.

Jandarma, olayın ardından kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, düğünde istek şarkı yüzünden gelin ve damat tarafı arasında çıkan Oktay Kabaklıoğlu'nun (43) öldüğü, Mehmet Kabaklıoğlu (51) ile Eşref Koç'un (27) ise yaralandığı kavgaya karışan 4 şüpheli Kuyucak ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan Y.C. (21), M.T. (25), E.C. (48) ve B.C.’nin (41) jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.