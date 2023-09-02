Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Turan köy mevkiinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Medeni S. Yönetimindeki 16 AUY 411 plakalı otomobil, Yenişehir yolundan karayoluna çıkış yapan sürücü Enes K. Yönetimindeki 16 SAS 79 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken, arkadan gelen sürücü Muharrem G. Yönetimindeki 06 FV 5024 plakalı otomobil çarptı.

Kaza sonucu araçlardaki yolcular Ayşe S., Bilal S. Ve Mustafa S. Yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldılar.

Öznur Dede