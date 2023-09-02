Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü, 42 kişi de yaralandı. Otobüsün bir düğüne giden yolcuları taşıdığı öğrenildi. Kazadan yaralı olarka kurtulan kamyon şoförü ilk ifadesinde, aracın direksiyonunun kilitlendiğini söyledi.

Alınan bilgiye göre, kum yüklü kamyon, Kocabaş Mahallesi’nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki otobüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yan yatan otobüsteki 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ile birlikte 42 kişi yaralandı.

Kazada yaralananlar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüsün İzmir’den Kayseri’ye düğüne gidenleri taşıdığı öğrenildi.

Yolcular tarafından kiralandığı öğrenilen otobüste yaşamını yitirenler arasında polis memuru Birol Küçük de var.

KAMYON ŞOFÖRÜ: DİREKSİYON KİLİTLENDİ

Yaralı kamyon şoförü Bekir Atman’ın jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, kazanın aracının direksiyonunun kitlenmesi sonucu meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan kara yolu, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, kaza yerinde incelemelerde bulundu.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı. İki Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.