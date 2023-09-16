Çorlu ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kaza, motosikletin çarptığı yayayı yaraladı. Olayın ardından motosiklet sürücüsü, olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı.
Kaza, Reşadiye Mahallesi'nde, Atatürk Bulvarı Santral mevkiinde gerçekleşti. Motosiklet, Eski Kiler istikametinde seyir halindeyken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sami S. isimli yayaya çarptı. Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü, hızla olay yerini terk ederken, yaralı olan Sami S. ise ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayın ardından plakası belirlenen motosiklet sürücüsünün yakalanması için polis, çalışmalarına hızla başladı.