Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’nde ’çöp ev’ haline gelen evi, kapsamlı temizlik çalışmasıyla hijyenik hale getirdi.

Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’nde ’çöp ev’ haline gelen bir konutu temizleyerek yaşanabilir hale getirdi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine ekipler, evde biriken atıkları savcılık izni ve kolluk kuvvetlerinin gözetiminde temizledi.

Apartman sakinlerinden gelen şikayetler üzerine harekete geçen Nilüfer Belediyesi Zabıta ekipleri, apartman yöneticisiyle birlikte ilk olarak durum tespiti yaptı. Gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından başlatılan temizlik çalışmasında, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evden bir kamyon dolusu çöp çıkardı. Evden toplanan kağıt, plastik, kullanılamaz durumdaki ev aletleri, yemek artıkları ve mutfak eşyaları Hamitler Döküm Alanı’na nakledildi.

Temizlik çalışmalarının ardından çöp ev, belediye ekipleri tarafından detaylı bir şekilde dezenfekte edildi. Yaşanabilir hale getirilen ev, sahibine teslim edildi.