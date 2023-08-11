Meydana gelen talihsiz olay, bir evin penceresinden bir kadını gözetlerken mastürbasyon yapan şahsın görüntülenmesiyle adeta şok etkisi yarattı. Skandal ve utanç verici anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın tanığı belirsiz bir birey, akşam saatlerinde bir evin içinde bulunan kadına gözlerini dikip, ardından sokak ortasında utanç verici eylemini gerçekleştirdi. Ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Paylaşılan video, sosyal medya platformlarında dehşet ve öfke dalgasına neden oldu. İzleyenler, bu rahatsız edici olayın ardından "kendi evimizde bile güvende değiliz" şeklinde yorumlar yaparak endişelerini dile getirdi.

Bu utanç verici hadiseyle ilgili emniyet güçleri anında harekete geçti. İstanbul Kağıthane' de meydana gelen olayın araştırılması ve şüphelinin tespiti için titiz bir çalışma başlatıldı. Toplumun huzurunu bozan bu tür davranışların cezasız kalmayacağı vurgulanırken, güvenlik güçlerinin olayın aydınlatılması için azami çaba gösterdiği belirtildi.