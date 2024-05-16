Mustafakemalpaşa TOKİ Ayas Bey Anadolu Lisesi’nde düzenlenen İnteraktif Kültür Günü, Türkiye ile birlikte 9 ülkenin kültürel değerleri, öğrencilerin görsel sanatların farklı alanlarında hazırladıkları eserlerle tanıtıldı.

Mustafakemalpaşa’da her eğitim yılı sonunda özenle hazırlanan el sanatları ve resim sergileriyle farkındalık oluşturan TOKİ Ayasbey Anadolu Lisesi, bu yıl da dünya ülkelerinin kültürel-tarihi değer ve eserlerinin tanıtıldığı bir görsel şölene ev sahipliği yaptı. Interactive CultureDay (İnteraktif Kültür Günü) ve resim sergisinin açılışına Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Sabri Tekin ve Hüseyin İçal, TOKİ Ayas Bey Anadolu Lisesi Müdürü İrfan Koç, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul öğrencilerinden oluşan müzik grubunun şarkıları eşliğinde açılışı yapılan sergide, 9 ülkenin kültürü görsellerle tanıtıldı. TOKİ Ayas Bey Anadolu Lisesi Yabancı Dil öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırladığı etkinlik Türkiye, İngiltere, İspanya, Mısır, Almanya, Fransa, Rusya, Japonya ve İtalya sunumları, İngilizce ve Almanca dillerinde yapıldı. Öğrencilerin hazırladığı materyaller ülkelerin tarihi, yemek kültürleri, kültürel değerleri, geleneksel giyimleri, mimarileri, cazibe merkezleri, dini bayramlar ve ritüellerin yanı sıra önemli sembollerini kapsayan çalışmalar, tanıtım stantlarında ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Büyük ilgi gören kültür sergisinin resim bölümünde ise 140 adet tuval üzerine akrilik boya çalışması, 55 adet 80’ler ve 90’lar temalı afiş tasarımı, 50 adet karışık teknikte çalışma, 20 adet bristol kağıdı üzerine nokta-çizgi çalışması, 30 tane porselen üzerine çini motifi tasarımı, 20 adet şablon baskı tasarımı ve 10 adet ‘sevgi temalı’ heykel çalışmaları sanatseverlere sunuldu.

Sergiyi gezen katılımcılar en ufak detayı dahi atlamayan eser sahibi öğrencilerden ve öğretmenlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyaretçilerden tam not alan sergide, dünya çapında ün salan ressam ve tabloları canlandıran öğrenciler de büyük ilgi çekti.