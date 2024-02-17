Dünya Öykü Günü, Nilüfer Belediyesi ve Bursa Yazın ve Sanat Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte kutlandı. BUYAZ Öykü Günü Onur Ödülü’nün yazar Zafer Doruk’a verildiği etkinlikte Ayla Kutlu’nun kaleme aldığı 2024 yılı Dünya Öykü Günü Bildirisi de okundu.

Dünya Öykü Günü, Nilüfer Belediyesi ile Bursa Yazın ve Sanat Derneği (BUYAZ) iş birliğiyle Akkılıç Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlikte kutlandı. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Remzi Çınar ile Tezcan Öztürk ve öyküye gönül verenlerin katıldığı gecede açılış konuşmasını Bursa Yazın ve Sanat Derneği Başkanı Bülent Elitok yaptı.

Elitok, “15 yıldır Nilüfer Belediyesi ile bu anlamlı etkinliği düzenliyoruz. Öykü yaşamın içerisinde kesitleri, insanın hikayelerini anlatan yazım türüdür. Maalesef gün geçtikçe insanlarda okuma alışkanlığı azalıyor. Artık okurlar kısa öykülere daha fazla zaman ayırıyor. Sanat bir toplumun ilerlemesinde temel itici güçtür. Toplumların gelişen dünyaya ayak uydurabilmeleri bilim ve sanatın ışığında ilerlemeyle mümkün olacaktır” dedi.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar’da 15 yıldır süren etkinliğin önemine değindi. Nilüfer Belediyesi olarak böylesine değerli bir etkinliğin içinde olmaktan onur duyduklarını ifade eden Çınar, BUYAZ Öykü Günü Onur Ödülü’ne değer görülen Zafer Doruk’u da kutladı.

Açılış konuşmalarının ardından, bu yıl Türkiye Yazarlar Birliği adına Ayla Kutlu’nun kaleme aldığı 2024 Dünya Öykü Günü Bildirisini yazar Nursel Aras okudu. Bildiride, “Doğmak ve yaşıyor olmak tükenmeyen bir öyküdür. Öyküyü anlatı konularıyla, sınırları en geniş yazın türü olarak niteleyebiliriz. Yalnız yazarını değil, gözüne ve oradan iç dünyasına ulaştığı okuru da sıradanlıktan çıkarır. Genellikle küçük hacimli sayılan bu yazı türünün yaşamımızdaki yerini senede bir gün toplumsal etkinlikle onurlandırmayı nitelendiriyor, bu yolda harcanan emeklerin sahiplerine saygılarımı sunuyorum. Öyküde insanları tiryaki kılmak gibi bir özellik de vardır. Bu yüzden öykücüler, kuşaklar boyunca yeni anlatımları sanat dünyamıza sunarak, algımızı yüceltir, derinliğimizi artırırlar” ifadelerine yer verildi.

Bildirinin okunmasının ardından BUYAZ Öykü Onur Ödülü’nün takdimine geçildi. Ödüle layık görülen Zafer Doruk’a ödülünü Remzi Çınar ve Bülent Elitok verdi.

Dünya Öykü Günü etkinliği Zafer Doruk ile gerçekleşen söyleşi ile devam etti. Doruk, söyleşide Pelin Yılmaz’ın sorularını yanıtladı. Öykünün yaşamın bir parçası olduğunu vurgulayan Doruk, gerçek hikayelere dayanan öykülere değer verdiğini açıkladı. Öyküleri yaşamın aynası olarak nitelendiren Zafer Doruk, yaşam var oldukça hikayelerin yazılmaya devam edeceğini ifade etti. Doruk, ödüle layık görüldüğü için mutluluğunu da dile getirerek, değer görenlere teşekkür etti.