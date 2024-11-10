Dünya Robot Olimpiyatı (World Robot Olympiad-WRO) 2024 Türkiye Uluslararası Finali için geri sayım sürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğinde 28-30 Kasım tarihleri arasında Fuar İzmir’de yapılacak Dünya Robot Olimpiyatı finali, dünyayı İzmir’de buluşturacak. Etkinliğe, her kıtadan 90 ülkeyi temsilen 3 bin 500 kişi katılacak.

Dünya Robot Olimpiyatı 2024 Türkiye Uluslararası Finali ile dünyanın dört bir yanından bilim ve robotiğe meraklı çocuklar ve gençler İzmir’de buluşacak. WRO 2024 Türkiye Uluslararası Finali’nde, çocuklar ve gençler, robotik teknolojilerle ilgili bilgilerini genişletirken aynı zamanda farklı yerlerden gelen yaşıtlarıyla tanışıp fikir alışverişinde bulunacak. 28-30 Kasım tarihleri arasında Fuar İzmir’de yapılacak olimpiyatta, 90 ülkeden, 562 takım, 3 bin 500 katılımcı yer alacak. Bu yıl “EARTH ALLIES” teması altında düzenlenecek finalde, bir yandan gezegenimizin sınırlı kaynaklarının verimli ve adil kullanımına odaklanan katılımcılar, diğer yandan da doğal afetler yaşanmadan ve yaşandıktan sonra robotik çözümlerden nasıl faydalanabileceğimize dair önerilerini paylaşacak. Türkiye’de ilk kez düzenlenecek organizasyon, sadece bilimsel ve teknolojik gelişime katkı sağlamakla kalmayacak aynı zamanda kültürel çeşitlilik ve iş birliği bilincini de artıracak.

TUGAY: İZMİR OLARAK GURURLUYUZ Etkinliğin ev sahipliğini yapacak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kente gelen 90 ülkeden 3 bin 500 çocuk ve genci ağırlayacak olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Dr. Tugay, “Bu olimpiyatlar, gençlerin bilimle tanışmaları, teknolojiye olan ilgilerini artırmaları ve geleceğin sorunlarına çözümler geliştirmeleri açısından eşsiz bir fırsat sunuyor. İzmir olarak, bilimsel merakın ve öğrenmenin gelişmesine katkı sağlamaktan da ayrıca gurur duyuyoruz. Bilim ve teknolojiye verdiğimiz önemin bir yansıması olan bu etkinlikte, İzmir’e gelen her bir katılımcının aynı zamanda kültürümüzü ve şehrimizin güzelliklerini tanımaları da en büyük temennimiz. Onların kendilerini evlerinde hissetmelerini, İzmir'in sıcak misafirperverliğini yakından tanımalarını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

PROF. DR. DEMİR: GELECEĞİN BİLİM İNSANLARINI YETİŞTİRMEK İÇİN ÖNEMLİ Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, “2024 Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye Uluslararası Finali’ni düzenleyecek olmaktan büyük gurur duyuyoruz. 90 ülkeden katılımcıyı bir araya getirecek bu etkinlik, çocuklarımızı ve gençlerimizi STEAM (fen, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik) alanlarında daha da güçlendirecek bir fırsat sunuyor. EARTH ALLIES olarak belirlediğimiz tema kapsamında da katılımcı öğrenciler, doğa ile uyum içinde yaşamanın yollarını keşfederek gezegenin sürdürülebilirliğine katkı sunan robotik çözümlerini paylaşacak. Bu prestijli organizasyon, ülkemizin bilimsel işbirliklerini güçlendirmek ve gençlerimizi geleceğin bilim insanları olarak yetiştirmek için önemli bir adım” diye konuştu.

DÜNYAYI BULUŞTURACAK WRO 2024 Türkiye Uluslararası Finali, dünyanın dört bir yanından çocukları ve gençleri bir araya getirerek İzmir’i, küresel teknoloji ve bilim sahnesine taşıyor. İzmir, bu uluslararası etkinlikle büyük bir turizm hareketliliği de yaşayacak. 90 ülkeden gelen misafirler, 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip İzmir’in eşsiz tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı bulacak. Etkinlik sayesinde İzmir’deki oteller, turistik mekanlar ve restoranlar gibi birçok işletme WRO misafirlerini ağırlayacak. Dünya Robot Olimpiyatı, ilkokuldan üniversiteye kadar geniş bir yaş aralığındaki öğrencilerin yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan, eğitici ve düşündürücü robotik turnuvalar ile etkinlikler sunuyor. Asya kıtasında, sadece 12 ülke ile başlayan turnuvalar, günümüzde yaklaşık 90 ülkenin katılımıyla devam ediyor. 8-19 yaş grubundaki çocuklar, her yıl belirlenen temaya göre takımlarıyla birlikte robotik projeler üzerinde çalışıyor. İlk olarak kendi ülkelerinde çalışmalarını sergileyen takımlardan ülke finalistleri her yıl dünyanın başka bir ülkesinin ev sahipliğinde yapılan uluslararası finale katılarak çalışmalarını sergiliyor. WRO Türkiye finalleri de 2016 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle Fuar İzmir’de düzenleniyor.