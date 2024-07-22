Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano sporcuları Taha Erkam Usta ve Muhammet Emin Sulak, tarihi bir başarıya imza attı. Bulgaristan’daki Durgunsu Kano Gençler ve U23 Dünya Şampiyonası’nda Büyükşehir’in sporcusu Taha Erkam Usta dördüncü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano sporcuları, Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde düzenlenen Durgunsu Kano Gençler ve U23 Dünya Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. K2 500 metre kategorisinde mücadele veren Büyükşehir sporcusu Taha Erkam Usta ve Muğlalı Sporcu Rahmi Kaan Karahan, salise farkıyla şampiyonayı dördüncü sırada tamamlamayı başardı. Bir diğer kategori olan K2 Mix 500 metrede ise yine Büyükşehir Belediyesi sporcusu Muhammet Emin Sulak ve Rizeli Sporcu Işıl Su Karvan zorlu mücadelede dünya tarihi dereceler elde etti.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “17-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen yarışlar, birbirinden zorlu mücadelelere sahne olurken Milli takım bünyesinde yarışlara katılan temsilcilerimiz ülkemiz adına gurur kaynağı oldu” denildi.