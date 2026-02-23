Sındırgı ilçesine bağlı Umurlar Kırsal Mahallesi'nde bitişik nizamda bulunan iki evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki eve de sıçradı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Sındırgı Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, evler kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan Nuray Bayrak yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ev sahipleri Nuray ve Kibariye Bayrak kardeşlerin yaşadığı olayda can kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti.

Olay yerinde jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gökçe ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Murat Seyman'ın aileyi ziyaret ederek hasar tespiti ve ihtiyaçlara yönelik incelemede bulundu.