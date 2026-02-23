AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı öncülüğünde, Bilecik'te minikler tekne orucu heyecanı yaşadı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında tekne orucu tutan çocuklar, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım eşliğinde oruçlarını açtı. Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen programda çocuklar tekne orucu heyecanı yaşadı. İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen etkinlikte minikler hem sabrı hem de paylaşmanın mutluluğunu deneyimledi. Programda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunulurken, salonda renkli görüntüler oluştu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 'Minik yürekler sabrı öğrendi, paylaşmanın mutluluğunu tattı. Oruçlarını birlikte açtılar, kahkahalarıyla salonumuzu şenlendirdiler. Ramazan en çok çocukların gülüşünde güzel' dedi.