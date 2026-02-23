Bilecik Bahçelievler Kapalı Yüzme Havuzunda düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri Yüzme Küçükler İl Birinciliği sona erdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcuların kıyasıya yarıştığı organizasyonda farklı kategorilerde müsabakalar gerçekleştirildi. İl genelinden katılımın sağlandığı yarışlarda küçük yüzücüler performanslarıyla dikkat çekti. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Sporcuların hem tecrübe kazandığı hem de centilmence rekabet örneği sergilediği organizasyon, izleyenlerden de ilgi gördü.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür eder, gençlerimizin sporla büyümesi ve yeni başarılara imza atması için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek isterim' dedi.