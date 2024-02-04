Dünya şampiyonu Eczacıbaşı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde anlamlı bir projeye imza atarak, Kahramanmaraş Aziz Sancar Anadolu Lisesi’ne voleybol sahası hediye etti.

Türk voleybolunun önde gelen takımlarından Eczacıbaşı Spor Kulübü, geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen ve 11 ilde hissedilen deprem felaketlerinin ardından Kahramanmaraş Aziz Sancar Lisesi’ne voleybol sahası hediye etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde tamamlanan Eczacıbaşı Aziz Sancar Anadolu Lisesi Voleybol Sahası düzenlenen tören ile açıldı. Deprem felaketi sonrasında bölgede yaşanan zorlukları hafifletmek amacıyla başlatılan projenin bir parçası olarak voleybolun ve sporun gücü ile yaraları sarmayı hedeflenirken; törene Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Atalık, Kulüp Müdürü Bilun Yılmaz, İdari İşler Sorumlusu Begüm Çapraz, Altyapı İdari Sorumlusu Birsen Bora ve Altyapı takımlarının yıldız oyuncuları Kübra Evşen, Cansın Şendir ve Ela Çiftçi’nin yanı sıra Aziz Sancar Anadolu Lisesi Müdürü Alaiddin Köse, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ile Aziz Sancar Anadolu Lisesi Öğretmenleri, öğrencileri ve sporcular katıldı.

Eczacıbaşılı oyuncularla kaynaşan Aziz Sancar Anadolu Lisesi öğrencileri açılış maçında yıldız sporcularla birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadı. Saha girişinde yer alan panoda, "Spor yapmak insanı güçlendirir. Bu spor sahası da siz kendinizi her açıdan güçlü hissedin diye Eczacıbaşı Spor Kulübü’nden hediye" mesajı görenleri duygulandırdı.

Ali Atalık: "Güçlü kadınlar yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Ziyaret sonrasında görüşlerini ifade eden Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Atalık, "Öncelikle bu muhteşem ev sahipliğinden ötürü Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Cemil Boz’a, Kahramanmaraş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Enver Gökşen’e, Aziz Sancar Anadolu Lisesi Müdürü Alaiddin Köse’ye teşekkür ederim. Deprem felaketinin ardından başlattığımız projenin ardından siz değerli Kahramanmaraş halkına sahamızı bu kadar kısa sürede armağan ettiğimiz için çok mutluyuz. Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak kurulduğumuz yıldan bu yana güçlü kadınlar yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu ziyaret, bizim Kahramanmaraş’a gerçekleştirdiğimiz ikinci ziyaret. Biz güçlü ve örnek voleybolcular çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Umarım bu saha tüm sporcularımıza ışık olur" dedi.

Cemil Boz: "Pırıl pırıl gençler yetiştireceğiz"

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da duygularını aktararak, "Eczacıbaşı Spor Kulübü’ne göstermiş oldukları emek ve özveriden dolayı teşekkür ederiz. Spor nesillerdir birleştirici gücüyle yaralarımızı sardı ve sarmaya devam edecek. Bu sahayla beraber voleybol ve diğer tüm branşlarda pırıl pırıl gençler yetiştireceğimize inancımız sonsuz. Bölgeye ve bölge halkına olan hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Enver Gökşen: "İnanıyorum ki bu sahayla beraber başarılarımız kat ve kat artacak"

Eczacıbaşı Kulübü’ne teşekkürlerini ileten Kahramanmaraş İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, "Eğitim ve öğretim kurumları olarak çağdaş bireyler yetiştirmenin önemini çok iyi biliyoruz. Son yıllarda başta Eczacıbaşı Spor Kulübü olmak üzere elde ettiğimiz başarılarla voleybola olan ilgi gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İnanıyorum ki bu sahayla beraber başarılarımız kat ve kat artacak. Saha yapımını üstlenen Eczacıbaşı’na sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ederiz" diye konuştu.

Alaiddin Köse: "Spor; 7’den 70’ hepimizin hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır"

Törende son olarak konuşma yapan Aziz Sancar Anadolu Lisesi Müdürü Alaiddin Köse, "Konuşmama 2023 yılı dünya şampiyonu Eczacıbaşı Spor Kulübü’nü tebrik ederek başlamak isterim. Eczacıbaşı Voleybol Kulübü Tarafından okulumuza kazandırılan voleybol sahası ile öğrencilerimizin sporda, özellikle voleybolda daha çok başarılı olacaklarına inanıyorum" diyerek voleybol sahasının yapımını üstlenenlere teşekkürlerini iletti.