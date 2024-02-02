Her yıl 2 Şubat’ta kutlanan “Dünya Sulak Alanlar Günü” nedeniyle Kuş Cenneti Milli Parkı’nda bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Sulak alanların önemi, korunması ve akılcı kullanımı konularında kamuoyu bilincini geliştirmek maksadıyla, 1997 yılından bu yana her yıl 2 Şubat tarihinde kutlanan “Dünya Sulak Alanlar Günü” nedeniyle Kuş Cenneti Milli Parkı’nda program gerçekleştirildi.

Programın ilk kısmı, yeni tamamlanmış olan Kuş Cenneti Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla devam etti.

Açılış konuşmasını, Milli Parklar Bölge Müdürü Ali Bozkurt yaptı. Bozkurt, konuşmasında, "Sulak Alanlar Günü, dünyanın her yerinde olduğu gibi kamu bilincini artırmak amacıyla ülkemizde de kutlanmaktadır. Biyolojik çeşitliliğin en fazla olduğu alanlar, sulak alanlardır. Sulak alanlar aynı zamanda türlerin barınma, beslenme ve korunması için önemlidir. Bu alanların korunmasına yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir" dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Akif Günkut ise konuşmasında, 2024 yılı Dünya Sulak Alanlar Günü temasının “Sulak Alanlar ve İnsanlık Refahı” olarak, sloganının ise “Hayat, Sulak Alanlar ve İnsanlar İle İç İçe” diye belirlendiğini kaydederek, “Tarihten bugüne baktığımızda uygarlıklar hep sulak alanlar etrafında başlamış ve gelişmiştir. Sulak alanlar, yağmur ormanlarından sonra en fazla canlı türüne ev sahipliği yapan ekosistemlerdir. Sulak alanlar, sadece bitki ve hayvanlar için değil biz insanlar için de son derece faydalı sistemlerdir. Sulak alanlar hayatımızın her alanında karşımıza çıkan, insanlara ve birçok canlıya hizmet eden yerlerdir. Ülkemiz, 1994 yılında Ramsar’a imza attıktan sonra sulak alanları daha akılcı kullanmaya ve geliştirmeye başlamıştır” sözlerine yer verdi.

Vali Yardımcısı Mustafa Çek, dünya yüzeyinin yüzde 70’inin suyla kaplı olduğunu hatırlatarak başladığı konuşmasında, “Dünya üzerindeki yaşam suyla başlamıştır. Su hayati bir ihtiyaç. Her yıl 2 Şubat’ta kutlanan Dünya Sulak Alanlar Günü, sulak alanların insanlar ve gezegenimiz için hayati rolü hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Türkiye yarı kurak iklim kuşağında yer almakta olup ülkemizin gelecek nesillerine sağlıklı ve yeterli su bırakılabilmesi için kaynakların kullanımı çok önemlidir. Korunan alan sayısını arttırma hedefi doğrultusunda çalışmalarımız hızla sürmektedir. Doğal sit alanları ve özel çevre koruma bölgeleri içerisinde yer alan sulak alanlarımıza, korunan alan olarak sahip çıkıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kuşcenneti Milli Park Şefi Ayşegül Coşkun Akbulat, konuşmaların ardından Ramsar Alanı ve Milli Park’ın kaynak değerleri ile ulusal statülerine ilişkin tanıtım ve bilgilendirme sunumu yaptı. Daha sonra yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere ziyaretçi merkezi gezildi. Kuş Cenneti Milli Parkı İdare ve Ziyaretçi Merkezi’ndeki program, günün anlam ve önemine binaen İlkokul, ortaokul ve liseler arası resim yarışmasında derece alan öğrencilere belge ve ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Programın ikinci kısmında, rehabilitesi yapılan yaban ördeği ve şahin salımı için salım noktasına gidildi ve kuşlar doğal ortama bırakıldı. Ardından Kuş Gözlem Kulesi’nde yapılan kuş gözlemi ile program tamamlandı.

Programa; Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Akif Günkut, Bölge Müdürü Ali Bozkurt, Kuş Cennetti Milli Park Şefi Ayşegül Coşkun Akpulat ve çok sayıda davetli katıldı.