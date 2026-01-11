Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayı kültür sanat sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen 'Ruh Öküzüm' adlı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tiyatro gösterimleri devam ediyor. Bu kapsamda Finitolar Yapım tarafından hazırlanan 'Ruh Öküzüm' adlı oyun, Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahneye taşındı. Vatandaşların yoğun katılım sağladığı gecede, evlilik ve ikili ilişkilerdeki süreçleri konu alan oyunun performansı sergilendi. Salonun büyük kısmının dolduğu etkinlik, izleyicilerin alkışlarıyla sona erdi.