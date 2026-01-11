Medicana Bursa Hastanesi çalışanlarından oluşan Türk sanat müziği korosu, Bursalı sanatseverlerden tam not aldı.

Medicana Bursa Hastanesi çalışan hekim, hemşire ve personelinden oluşan 'Medicana Türk Sanat Müziği Korosu' tarafından verilen konser, büyük ilgi gördü. Spor ve sanatla ilgili birçok projenin öncüsü olan Medicana Bursa Hastanesi çalışanlarının sergiledikleri performans ile sanat alanında da başarılı olduklarını gösterdi.

Medicana Sağlık Grubunun Yönetim Kurulu Üyesi, CEO'su, Genel Koordinatörü Sayın Reha Özkaya, Medicana Sağlık GrubuSatın Alma ve Lojistik Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bozkurt, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zafer Milli, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Özcan Akan, Medicana İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Sayın Aylin Konya, Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı Öğretim Görevlisi ve İzmir Medicana Hastanesi Koro Şefi Dilek Şafak Çakar, TRT Sanatçısı Nusret Yılmaz, Bursa Unesco Derneği Başkanı İlker Özarslan, Nilüfer Kadınlar Korosu Şefi Aysel Gürel, Çin Fahri Konsolosu Nejat Yahya, Medicana Sağlık Grubu Hukuk Müşaviri Av. Murat Davarcı, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcıları Mehtap Koçak ve Ayhan Yörük'ün katılımlarıyla gerçekleşen konser etkinliği, izleyicilerden tam not aldı.

Şef Salih Berkmen yönetiminde Medicana Bursa Hastanesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun seslendirdiği 'Yeni Yıla Merhaba Konseri', BAOB Oditoryumu'nda gerçekleştirdi. Hastane çalışanlarına ve Bursalı Sanatseverlere açık olan 'Yeni Yıla Merhaba' konserinin sunuculuğunu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun tarafından yapıldı.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Özcan Akan, 'Sosyal sorumluluk projelerimizden biri olarak, bugün Türk Sanat Müziği ile Bursalı sanatseverlerin karşısına çıktık. Uluslararası arenada sağlık hizmetleri sunan bir grup olarak, böyle anlamlı bir etkinliğe destek vermekten büyük bir onur duyuyoruz. Medicana Hastanesi olarak, sağlık hizmetleri ne kadar önemliyse, aynı oranda sosyal sorumluluk projelerinde de yer almak bizim için bir o kadar önemli ve gurur verici. Tabii ki, bu etkinliklerimizin devamı da olacak. Mayıs ayında çok daha büyük bir organizasyonla yine birlikte olacağız. Mayıs ayında halk müziğine yönelik bir çalışmamız olacak ve bu etkinliğe de tüm Bursalıları bekliyoruz. Bugün burada sizlerle olmak bizim için büyük bir mutluluk. Hep birlikte çok güçlü bir şekilde yol alıyoruz, çok daha güzel projelere imza atacağımıza inanıyoruz' dedi.