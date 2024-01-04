Dünyamız o kadar çok suya sahiptir ki ayaklarımızın altında milyonlarca metreküp su bulunuyor olabilir! Nasıl mı? Hadi hep birlikte inceleyelim.

Okyanusların derinliklerinin Dünya’nın en garip yerleri olduğu konusunda hemfikir olduğumuzu varsayıyoruz. Ancak bu kadarı ile bitmiyor, son dönemde gizli bir okyanusun ayaklarımız altında bizden saklandığını öğrendik!

Yeraltındaki Hazine

Yeryüzünde özellikle de okyanuslar bünyesinde çok fazla su mevcut. 2014 yılında yapılan bir keşif bilim insanlarının düşüncesini biraz farklı bir yörüngeye kaydırdı..

Öncelikle Dünya’nın katmanları hakkında bilgilerimizi tazeleyelim isterseniz. Gezegenin bizi en çok alakadar eden kısmı, yerkabuğu. Bu kabuk Dünya’nın her yerinde farklı olsa da ortalama 48 kilometre kalınlığında olan en üst tabakadır. Altında ise 3 farklı katmandan oluşan manto, geçiş bölgesi ve alt manto adını verdiğimiz geniş bir katman bulunur. Bahsettiğimiz bu iki katman yaklaşık 2.800 km kalınlığında ve gezegen hacminin yaklaşık yüzde 84’ünü oluşturmakta. Tüm bunların altında çekirdek vardır, ancak bahsettiğimiz manto kısmında Dünya’nın altıncı okyanusu mevcut!

Peki bu okyanus nasıl bulundu? Tabii ki Jules Verne’in ‘’Dünyanın Merkezine Yolculuk’’ kitabından değil. Her şey Brezilya’daki bir grup insanın manto tabakasında yaklaşık 644 km’lik bir elmas olduğunu keşfetmesiyle ortaya çıktı.

Geçmişte volkanik hareketler bu elması yüzeye doğru itmişlerdi. Mato Grosso eyaletinde keşfedilen bu elmasın içinde, suyu emme eğilimi gösteren bir mineral olan ‘’Ringwoodite’’i keşfettiler. Ringwoodit yığını yüzde 1.5 oranında sudan meydana geliyor. Bu taş yığını tabii ki susuzluğu gidermez ancak daha bulabileceğimiz kendisine benzer çok şey olduğunu gösterir.

Su var ama, pek de alışık olduğumuz şekilde değil.

Açıklığa kavuşturmamız gerekenlerden bir diğeri ise; yeraltında çok fazla su olması, yüzeyde olduğu gibi akışkan formda olduğu anlamına gelmez. Bunun yerine, araştırmacıların bulduğu birçok yığın gibi Ringwoodite’de sıkışabilir. Ancak bu değerli kayanın yerkabuğunun veya mantonun neresinde oluştuğu ya da yoğun olarak bulunduğu henüz bilinmiyor. Tek bilinen yerkabuğu ve mantonun konumu. Bilim insanlarının emin olduğu tek şey yeraltında yüksek miktarda su (kendi tabirleriyle okyanus) bulunduğu.

Peki sizce bu keşif gelecekte Dünyamızda oluşabilecek olan su sorununa engel olabilir mi?