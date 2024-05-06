Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük tapınak sütun başlığına ev sahipliği yapan Kyzikos Antik Kenti’nde kazı çalışmalarının devam etmesi bekleniyor.

Erdek’te bulunan 2 bin 500 yıllık Kyzikos Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarının uzun süredir devam etmesi bekleniyor. Genellikle yaz döneminde başlanan ancak çok kısa zaman aralığında sürdürülen kazı çalışmaları nedeniyle antik kent bir türlü tam anlamıyla gün yüzüne çıkarılamıyor.

Kyzikos Antik Kenti’nde yer alan Hadrian Tapınağı antik dönemin en önemli birkaç yapısından biri olarak gösteriliyor. Hadrian Tapınağı, 2’nci yüzyıl Roma Dönemi tapınakları içerisinde dünyada ilk üç sırada, Türkiye’deki ise en büyük tapınak olarak biliniyor. Öyle ki Hadrian Tapınağı’na ait olan ve kazılar sonucu ortaya çıkarılan bir tapınak sütun başlığının 1 metre 90 santim çapıyla dünyada bir eşi benzeri bulunmuyor. Bu korinth sütun başlığı gün yüzüne çıkarıldığında, Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde yapılan dünyanın en büyük tapınak sütun başlığı oldu.

Hem dünyadan hem de ülkemizden çok sayıda arkeoloji ve tarih meraklısı Kyzikos Antik Kenti’nin barındırdığı tüm sırların bir an önce gün yüzüne çıkarılmasını heyecanla bekliyor.