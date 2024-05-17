Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 7. Ayvalık Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri, büyük bir katılımla coşku içerisinde başladı. 19 Mayıs akşamına kadar devam edecek olan şenlik programının sürprizlerle dolu olduğu ve şenliğe katılan konukların üç gün boyunca Küçükköy’ün ve Balkan kültürünün tadını çıkaracakları öğrenildi.

7. Ayvalık Uluslararası Küçükköy Teferic Şenlikleri başladı. Bosna Hersek, Makedonya ve Sırbistan’dan gelen toplam 120 kişilik halk oyunları ekiplerinin de katılımıyla, Ayvalık Belediyesi’ne ait Küçükköy Üretim Mutfağı’nın önünden başlayan şenliğe Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 120 dansçının katılımı ve bando eşliğinde kortej yürüyüşü, Küçükköy Cami Avlusuna kadar folklorik müzikler eşliğinde sürdü.

Açılış konuşmasını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu yıl yedincisi düzenlenen Teferic Şenlikleri’nin artık ulusal düzeyde de ilgi görmeye başladığını söyledi. Kent sokaklarında, Türkiye’nin dört bir yanından gelen konuklar ile karşılaşmanın, onlarla sohbet etmenin, beğeni almanın, onların ilgisini görmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Başkan Ergin, “Şunu gördük ki; gerçekleştirdiğimiz Teferic etkinlikleri, yerli ve yabancı konuklarımızın ilgi odağı olmasının yanı sıra Küçükköy halkına da büyük bir heyecan ve özgüven kazandırdı. Her geçen yıl daha çok stant açılır oldu, daha çok yeni mekân açılır oldu, stantlarda Küçükköy halkının el emeği göz nuru ürünleri daha da çeşitlenir oldu. Teferic Şenlikleri’ne olan ilgi suya atılan taşın halkaları misali, gittikçe büyüyor; bize de daha iyisini, daha güzelini, daha kapsamlısını daha geniş çerçevede gerçekleştirmek için büyük bir sorumluluk yüklüyor, bunun da bilincindeyiz” dedi.

Teferic Şenlikleri’nde Küçükköy’ün bilinen ve bilinmeyen, ancak şenlikler sırasında göz önüne çıkan, hatırlanan, yaşatılan birtakım geleneklerin, göreneklerin ve güzelliklerin paylaşıldığına vurgulayan Başkan Ergin, “Bu da gösteriyor ki Ayvalık’ımız, Altınova’mız, Cunda (Alibey) Adamız, Küçükköy’ümüz ve dolayısıyla Türkiye’miz çok büyük renklere ev sahipliği yapıyor. Sadece Küçükköy’de değil ülkemizin dört bir yanında hoşgörü ile yoğrulmuş şekilde nefes alıp veriyoruz. Teferic Şenliği de bu özelliğiyle bu renklerin güzellik kaynağı değil mi? Teferic’te yerelde başlayan, ulusalda büyük bir ilgi odağı olmasıyla devam eden bu güzellikleri ve renkleri hep birlikte yaşıyoruz, bundan böyle de gelecek kuşaklara aktararak yaşatacağız” diye konuştu.

18 Mayıs Cumartesi günü ise Balkan bandosunun stant aralarında vereceği konserle başlayacak olan etkinlikler, gün boyunca, Küçükköy Üretim Mutfağı’nın düzenlediği özel mantı atölyesinde, farklı tatları sevenleriyle buluşturacak. 16.00-17.00 saatleri arasında ise Arzu Yanardağ, Çisil Oral, Erbil Göktaş “Yerelde Sanat” üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek. Ardından Balkan ülkeleri halk oyunları gösterileri ve saat 19.00’da Ljiljan konserinde sanatçı, sevenlerine dillerden düşmeyen Boşnak şarkılarını seslendirecek. Ljiljan, saat 21.00’de ikinci konserini yine Küçükköy Cami Avlusunda verecek. Şenliklerin son gününde Sabancı çocuk etkinlikleri var. Saat 13.00’te Sabancı teknolojiler atölyesi; drama, arkeoloji eğitici etkinlikleri, saat 16.00’da Şudabap çocuk konseri, 18.00’de tekrardan drama, arkeoloji eğitici etkinlikleri gerçekleştirilecek.7. Küçükköy Teferic Şenlikleri Sabancı Teknolojiler Atölyesi bahçesinde saat 21.00’deki mübadele konseriyle sona erecek.