Dünyanın en zehirli yılanı Türkiyede değil ancak Dünyanın her yerinde insanlara ciddi zarar (veya ölüm) verebilecek çok değişik zehirli yılan çeşitleri vardır. Doğu elmas sırtlı çıngıraklı yılanından kötü şöhretli kara mambaya kadar, bu makale dünyadaki en ölümcül, en tehlikeli ve en korkunç yılanların 25 tanesini inceliyor ve her örneği ölümcül ısırıklara neden olma potansiyeline göre sıralıyor.

Seçim kriterleri

Dünyadaki en vahşi ve en tehlikeli yılanları sıralamak için, dikkate alınması gereken bir dizi temel kriter gerekliydi. Öncelikle ve en önemlisi, aşağıda tartışılan yılanların her biri, zehirlerinin insanlara göre genel potansiyeline (ve toksisitesine) göre sıralanır. Genel saldırganlık ve bu yılanlar tarafından üretilen ölümlerin sayısı (yıllık olarak) da dikkate alınır. Bazı daha az zehirli yılanların dünyanın diğer bölgelerindeki oldukça zehirli olan emsallerinden daha fazla kişiyi öldürdüğü bilindiğinden, bu unsurun dikkate alınması çok önemlidir. Son olarak ve belki de en önemlisi, ısırıkla ölüm arasındaki ortalama süre, bir kişi tarafından hiçbir tıbbi tedavi veya bakım yapılmadığı varsayımı ile değerlendirilir. Bu son kriter, bu sıralama için hayati önem taşıyor. Peki, zehirli yılan nasıl anlaşılır? Dünyanın en zehirli yılan türü hangisidir? Bu yılanlar nerede yaşar? Karşınızda, en zehirli yılanların resimleri, çeşitleri ve isimleri.

25) Doğu Elmas Sırtlı Çıngıraklı Yılanı (Crotalus adamanteus)

Ortalama Boyut: 1,1 – 1,7 metre

1,1 – 1,7 metre Yaşam Alanı: Güneydoğu Amerika Birleşik Devletleri

Güneydoğu Amerika Birleşik Devletleri Koruma Durumu: “En Az Endişe” (Sabit Nüfus)

Doğu elmas sırtlı çıngıraklı yılanı, doğu Amerika Birleşik Devletleri’ne özgü oldukça zehirli yılan cinslerinden birisidir. Büyük ve son derece agresif olan doğu elmas sırtlı çıngıraklı yılan, zamanının çoğunu avını avlamak için yerde geçirdiği için yaygın olarak karasal bir tür olarak sınıflandırılır. Yılan, büyük çıngırak, sarı, kahverengi ve gri renklerinin yanı sıra sırtında görülen benzersiz “elmas” deseniyle onunla karşılaşanlar tarafından kolayca tanımlanabilir.

Doğu Elmas Sırtlı Çıngıraklı Yılan Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Doğu elmas sırtı, düşük moleküler peptidlerden ve krotalaz olarak bilinen enzimlerden oluşan son derece güçlü bir zehre sahiptir. Kurbanlarını ısırdıktan sonra, zehir hızlı bir şekilde çalışmaya başlar ve aşırı kanama, kas ağrısı ve güçsüzlüğün yanı sıra hipotansiyona (kan basıncında düşüş) neden olur. Zehir kan dolaşımına doğru ilerledikçe, mide bulantısı ve aşırı kusma yaygındır ve bunu şiddetli karın krampları izler. Tedavi olmaksızın, doğu elmas sırtının zehirli ısırığının ölüm oranlarının yüzde 30 civarında olduğu tahmin ediliyor ve kalp durması sadece birkaç saat içinde birincil ölüm nedeniydi.

Doğudaki bir elmas sırtından ısırıkların yaşamı tehdit ettiği kabul edilir ve hemen hastaneye kaldırılması gerekir. Standart tedavi, palyatif bakım ve intravenöz sıvıların yanı sıra antivenom kullanımını içerir. Bu tedavi genellikle başarılı olsa da uzmanlar, en çok bahsedilen şikayetler arasında kas ağrısı ve yara izi olan hayatta kalanlar arasında doğu elmas sırt ısırığından kaynaklanan uzun vadeli komplikasyonların yaygın olduğunu hızlıca belirtiyorlar.

24 Kral Kobra (Ophiophagus hannah)

Ortalama Boyut: 3,18 – 4 metre

3,18 – 4 metre Yaşam Alanı: Güneydoğu Asya

Güneydoğu Asya Koruma Durumu: “Savunmasız” (Tehdit Altındaki Nüfus)

Kral kobra, Elapidae ailesinden inanılmaz derecede ölümcül bir yılan türüdür. Hindistan ve Güneydoğu Asya’nın orman bölgelerine özgü olan kral kobra, toplam uzunluğu 4 metre (olgunlukta) ile dünyanın en uzun zehirli yılanı olarak kabul edilir. Bu tür genellikle utangaç ve çekingen olarak sınıflandırılırken, kral kobra kışkırtıldığında aşırı derecede agresif olabilir, acı verici ısırıkları ve yüksek zehir verimi açığa çıkarabilir. Çoğu kobra örneğinde olduğu gibi, yılan büyük boyutu, zeytin yeşili ten rengi ve siyah ve beyaz çapraz bantları ile kolayca tanımlanabilir.

Ayrıca Kral Kobra dünyanın en büyük zehirli yılanıdır.

Kral Kobra Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Kral kobra, sitotoksinlerden ve nörotoksinlerden oluşan son derece toksik bir zehre sahiptir. Birleştirildiğinde, bu toksinlerin her ikisinin hem merkezi sinir sistemine hem de kalbe saldırdığı bilinmektedir. Envenomasyonu takiben semptomlar genellikle aniden başlar ve vertigo, yorgunluk, bulanık görme, konuşma bozukluğu ve sonunda ekstremitelerde felç içerir. Zehir kan dolaşımı boyunca ilerledikçe tam kardiyovasküler ve solunum sistemi çökmesi yaygındır bu da komaya ve sonunda ölüme yol açar.

Yılanın yüksek zehir verimi nedeniyle (ısırık başına yaklaşık 420 miligram), ölüm 30 dakika gibi erken bir zamanda gerçekleşebilir. Birçok ısırık “kuru” olarak kabul edilirken (zehirlenmeye neden olmaz), tüm ısırıkların yaklaşık yüzde 28’inin bu tür için ölümcül olduğu tahmin edilmektedir. Bu nedenle kral kobranın ısırıkları tıbbi acil durumlar olarak kabul edilir ve ölümü önlemek için acil tedavi gerektirir. Standart tedavi hastaneye yatış, antivenom ve yaklaşık 2 hafta süreyle palyatif bakımı içerir.

23 Kırmızı Karınlı Kara Yılan (Pseudechis porphyriacus)

Ortalama Boyut: 1,25 metre

1,25 metre Yaşam Alanı: Avustralya’nın Doğu Kıyısı

Avustralya’nın Doğu Kıyısı Koruma Durumu: “En Az Endişe” (Sabit Nüfus)

En iyi yılan adlarından birisine sahip olan Kırmızı karınlı kara yılan, Doğu Avustralya’ya özgü ölümcül bir türdür. Avustralya kıtasında en çok karşılaşılan ve en güzel yılanlardan biri olarak kabul edilen kırmızı karınlı kara yılan, insanlara ciddi zarar (ve ölüm) verebilecek inanılmaz derecede tehlikeli bir türdür. Neyse ki, yılanın saldırgan olduğu bilinmemektedir ve mümkün olduğunda insanlarla temastan kaçındığı bilinmektedir. Adından da anlaşılacağı gibi, kırmızı karınlı kara yılan, kırmızımsı-turuncu bir karın altı ile keskin bir tezat oluşturan mürekkep siyahı gövdesi sayesinde kolayca tanımlanabilir.

Kırmızı Karınlı Kara Yılan Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Kırmızı karınlı kara yılan, nörotoksinlerden ve miyotoksinlerden oluşan son derece güçlü bir zehire sahiptir. Kombine edildiğinde, bu iki toksin kurbanları üzerinde hemolitik hem de pıhtılaşma etkisi yaratarak aşırı ağrı, şişme, yara bölgesinde nekroz ve kontrol edilemeyen kanamalara neden olur. Zehir vücudun geri kalanına saldırdığında, genel semptomlar arasında ishal, aşırı kusma, karın krampları ve hiperhidroz (aşırı terleme) bulunur.

Kırmızı karınlı kara yılandan gelen ısırıkların yaşamı tehdit ettiği kabul edilir ve zehrin etkilerini azaltmak için derhal hastaneye kaldırılması gerekir. Bununla birlikte, ölümler genellikle nadirdir ve bir doz kara yılana özgü panzehir ile kolayca tedavi edilebilir. Kırmızı karınlı kara yılan ısırığından kaynaklanan uzun vadeli komplikasyonlar kurbanlar arasında yaygındır ve kas ağrısı, güçsüzlük ve anosmi (kalıcı koku kaybı) içerir.

22 Mulga Yılanı (Pseudechis australis)

Ortalama Boyut: 2 – 2,5 metre

2 – 2,5 metre Yaşam Alanı: Tazmanya ve Victoria hariç, Avustralya’nın tüm bölgeleri

Tazmanya ve Victoria hariç, Avustralya’nın tüm bölgeleri Koruma Durumu: “En Az Endişe” (Sabit Nüfus)

Mulga yılanı (bazen “Kral kahverengi yılan” olarak da anılır), Elapidae familyasından oldukça zehirli bir türdür. Avustralya’nın en uzun zehirli yılanı olarak kabul edilen Mulga yılanının maksimum yaklaşık 2.5 metre uzunluğa ulaştığı bilinmektedir. Victoria ve Tazmanya bu kuralın istisnaları olarak kıtanın her tarafında bulunabilirler. Muazzam boyutlarının yanı sıra kral kahverengisi, siyahımsı kahverengi rengi, kırmızımsı gözleri ve vücudunun geri kalanından biraz daha geniş olan başıyla kolayca tanımlanabilir.

Mulga Yılanı Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Mulga yılanı, bütün yılanlar alemindeki en yüksek zehir veriminden birine sahip son derece agresif bir hayvandır. Bu zehir, kurbanlarının kas-iskelet sistemine, kanına ve iç organlarına hızla saldıran güçlü miyotoksinlerden ve hemotoksinlerden oluşur. Envenomasyonu takiben, bildirilen en yaygın semptomlardan bazıları karın krampları, kas ağrısı, halsizlik ve ishaldir. Hiperhidroz ve yara bölgesinde şiddetli şişkinlikle birlikte kusma da yaygındır. Zehir ilerledikçe, kanın şiddetli pıhtılaşması ve böbrek yetmezliği ölümle sonuçlanma eğilimindedir.

Kral kahverenginin ısırıkları yaşamı tehdit eden acil durumlar olarak kabul edilir ve acil tıbbi tedavi gerektirir. Derhal tıbbi bakım istenirse, çoğu kişi kara yılan panzehiri ve tetanoz aşıları (ardından intravenöz sıvılar ve ağrı hafifletme tedavisi) uygulanarak tam iyileşme sağlar. Bununla birlikte, uzun vadeli komplikasyonlar yaygındır ve ciddi kas hasarı ve güçsüzlüğü içerir. Bu sorunların çoğu aylar içinde çözülürken, bazıları zamanla kalıcı hale gelebilir.

21 Şeritli Krait Yılanı (Bungarus fasciatus)

Ortalama Boyut: 1,8 metre

1,8 metre Yaşam Alanı: Çinhindi, Malay Yarımadası ve Endonezya

Çinhindi, Malay Yarımadası ve Endonezya Koruma Durumu: “En Az Endişe” (Sabit Nüfus)

Ölümcül şeritli krait, Elapidae ailesinden oldukça zehirli bir yılan türüdür. Hem Güneydoğu Asya hem de Hindistan için endemik olan şeritli krait, dünyadaki en büyük krait örneklerinden biri olarak kabul edilir ve olgunlukta maksimum yaklaşık 1.8 metreye ulaşır. Yılan, son derece tehlikeli bir tür olarak kabul edilirken, insanlar etrafında inanılmaz derecede utangaçtır ve nadiren ısırır (kışkırtılmadıkça veya taciz edilmedikçe). Bantlı krait, büyük boyutunun yanı sıra, üçgen şeklindeki kafası, siyah gözleri, sarı dudakları ve sırasıyla sarı ve siyah olan değişen çapraz bantları ile kolayca tanımlanabilir.

Şeritli Krait Yılanı Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Şeritli krait, güçlü nörotoksinlerden (hem presinaptik hem de postsinaptik toksinler dahil) oluşan bir zehre sahiptir. Ortalama zehir verimi, bu örnek için nispeten düşüktür ve ortalama kuru ağırlık yaklaşık 114 miligramdır. Buna rağmen ısırıklar inanılmaz derecede ağrılıdır ve genellikle ciddi komplikasyonlara (ölüm dahil) neden olur. Zehirlenme üzerine, en yaygın ısırık semptomlarından bazıları baş dönmesi, karın ağrısı, ishal ve aşırı kusmadır. Yılanın nörotoksinleri kurbanının kan dolaşımına daha da yayılırken, bu semptomları genellikle tam solunum yetmezliği izler ve dakikalar içinde boğulmaya neden olur.

Vahşi doğada uzak konumu nedeniyle (utangaç davranışının yanı sıra), şeritli boğazdan ısırıklar nispeten nadirdir. Dahası, bantlı kraitin, genel zehir çıktısını kontrol edebildiğine ve bunun daha düşük zehir verimleri ile sonuçlandığına inanılmaktadır. Sonuç olarak, bu yılan için ölüm oranları, tipik ısırıklar için yüzde 10 civarındadır. Bununla birlikte, şiddetli zehirlenme vakalarında, ölümlerin çok daha yüksek olduğuna ve yılanın zehirini etkisiz hale getirmek için hızlı tıbbi tedavi gerektirdiğine inanılıyor. Polyvalent Antivenom, palyatif bakım ve yatarak tedavi hizmetleri ile birlikte doktorlar tarafından takip edilen birincil tedavi olmaya devam ediyor.

20 Papuan Kara Yılanı (Pseudechis papuanus)

Ortalama Boyut: 1,2 – 1,7 metre

1,2 – 1,7 metre Yaşam Alanı: Papua Yeni Gine ve Endonezya

Papua Yeni Gine ve Endonezya Koruma Durumu: “En Az Endişe” (Sabit Nüfus)

Papuan kara yılanı, Elapidae ailesinden oldukça zehirli bir türdür ve hem Yeni Gine hem de Endonezya için endemiktir. Dünyadaki en ölümcül kara yılan türü olarak kabul edilen Bu zehirli kara yılanı, kurbanlarına ciddi zarar (ve ölüm) verebilecek inanılmaz derecede tehlikeli bir hayvandır. Adından da anlaşılacağı gibi, alt karınları boyunca tunç gri ile kontrast oluşturan parlak siyah gövdeleriyle kolayca tanımlanabilirler. Ayrıca olgunlukta maksimum yaklaşık 1,7 metre uzunluğuna ulaşırlar.

Papuan Kara Yılan Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Papuan kara yılanının ısırıkları, zehirinin güçlü doğası nedeniyle yaşamı tehdit edici olarak kabul edilir. Çoğu kara yılan örneğinin aksine Papuan kara yılanının zehiri, esas olarak kurbanın merkezi sinir sistemine ve akciğerlerine saldırdığı bilinen nörotoksinlerden oluşur. Envenomasyonu takiben semptomlar 2 ila 21 saatlik bir süre içinde kademeli olarak ortaya çıkar (birçok kişinin ısırıklarının şiddetini hafife almasına neden olur). Ancak semptomlar ortaya çıktığında kas güçsüzlüğü ve tam felç yaygındır. Papuan Kara Yılan’ın zehri genellikle akciğerler üzerinde felç edici bir etki yaptığından (boğulma yoluyla ölüme yol açtığı) bu durum özellikle kurbanın solunum sistemi için geçerlidir.

Papuan kara yılanının ısırığından kaynaklanan uzun vadeli komplikasyonları (veya ölümü) önlemek için hızlı tıbbi tedavi gereklidir. CSL antivenom (özellikle kara yılan ısırıkları için tasarlanmıştır), Yeni Gine’deki doktorlar tarafından palyatif bakım ve intravenöz sıvılar ile birlikte kullanılan standart tıbbi tedavidir. Zehir solunum sistemine ilerlediğinde solunum neredeyse imkansız hale geldiğinden, entübasyon da sıklıkla gereklidir. Bugüne kadar, uzak konumu ve her yıl kaydedilen az sayıda ısırık nedeniyle Papua kara yılan kurbanlarının ölüm oranları bilinmemektedir. Buna rağmen, özellikle bir sağlık tesisinde tıbbi tedavi arayışında olmayan yerliler için ölümlerin son derece yüksek olduğuna inanılıyor.

19 Dugite Yılanı (Pseudonaja affinis)

Ortalama Boyut: 1,5 metre

1,5 metre Yaşam Alanı: Batı Avustralya

Batı Avustralya Koruma Durumu: “Savunmasız” (Tehdit Altındaki Nüfus)

Dugite, Elapidae familyasından oldukça zehirli bir yılan türüdür. Ağırlıklı olarak Batı Avustralya’da bulunan dugite, yetişkin bir insanı tek bir ısırıkla öldürebilen inanılmaz derecede tehlikeli bir yılan olarak kabul edilir. Bu tür mevsimler arasında değişen gri, yeşil veya kahverengi renkleri, küçük kafaları ve vücutlarının küçük kısımlarını kaplayan parlak siyah pullarıyla kolayca tanınır. Ayrıca oldukça uzundurlar ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğa ulaşırlar.

Dugite Yılanı Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Dugite inanılmaz derecede utangaç bir tür olmasına rağmen köşeye sıkıştıklarında kendilerini aktif olarak savundukları bilinmektedir. Yılan zehiri pıhtılaştırıcı özellikleri ve hem sinaptik öncesi hem de sonrası nörotoksinlerin varlığı nedeniyle dünyadaki en ölümcül zehirlerden biri olarak kabul edilir. Envenomasyonu takiben semptomlar genellikle hızla başlar ve mide bulantısı, baş ağrısı, karın ağrısı, kusma, ishal ve baş dönmesini içerir. Zehir kan dolaşımı boyunca ilerledikçe, aşırı kanama ve sonunda kalp durması (ölümle sonuçlanan) ile birlikte konvülsiyonlar da yaygındır.

Bir dugiteden ısırıkların yaşamı tehdit ettiği düşünülüyor ve kurbanların yaklaşık yüzde 40’ı şiddetli zehirlenme yaşıyor. Sonuç olarak, bu tür için tedavi edilmeyen ölüm oranları yüzde 20 civarındadır. Dugite ısırıkları için standart tedavi, vücudun kalp ve böbrek fonksiyonunun dikkatlice izlenmesi ile birlikte birkaç tur kahverengi yılan panzehiridir. Bunu genellikle intravenöz sıvılar, palyatif bakım ve ağrı azaltma terapisi izler. Kurbanların çoğu bir ısırık ısırığından tam iyileşme sağlasa da, uzun vadeli komplikasyonlar yaygındır ve kas ağrısı, güçsüzlük, kalp ve böbrek sorunları içerir.

18 Ortak Krait Yılanı (Bungarus caeruleus)

Ortalama Boyut: 0,91 ila 1,52 metre

0,91 ila 1,52 metre Yaşam Alanı: Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka

Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka Koruma Durumu: Bilinmiyor (Yetersiz Veri)

Ortak krait (aynı zamanda Hint Krait olarak da bilinir), Elapidae familyasından oldukça zehirli bir yılan türüdür. Tüm dünyadaki en tehlikeli yılan türlerinden biri olarak kabul edilir.

Ortak krait (aynı zamanda Hint Krait olarak da bilinir), Elapidae familyasından oldukça zehirli bir yılan türüdür. Tüm dünyadaki en tehlikeli yılan türlerinden biri olarak kabul edilir.

Ortak krait, Hindistan alt kıtasına özgüdür ve Pakistan, Hindistan ve Sri Lanka’da bulunabilir. Ortalama büyüklükleri (0,91 ila 1,52 metre), düz kafaları ve silindirik gövdeleri ile kolayca tanımlanabilirler. Renklenme ile ilgili olarak, ortak karakter tipik olarak mavi veya siyahtır, beyaz çapraz çubuklar ve alt karınlar vardır.

Ortak Krait Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Ortak kraitin zehiri, son derece güçlü presinaptik ve postsinaptik nörotoksinlerden oluşur. Bir gece türü olarak ısırıkların çoğu geceleri meydana gelir ve nadiren ağrılıdır (kişilere ısırığın şiddeti konusunda yanlış bir güvence duygusu bırakır). Bununla birlikte, semptomlar genellikle bir saat içinde etkisini göstermeye başlar ve yüz kaslarının kasılması, şiddetli karın krampları, körlük ve konuşamama içerir. Ölümler genellikle ısırmadan sonraki 4 ila 8 saat içinde meydana gelir ve genellikle zehir vücudun solunum sisteminin tamamen felce uğramasına ve boğulmaya neden olduğunda ortaya çıkar.

Ortak bir kraitten gelen ısırıklar, yaklaşık yüzde 70 ila 80 oranında tedavi edilmemiş bir ölüm oranıyla yaşamı tehdit edici kabul edilir. Standart tedavi, hem entübasyon hem de ventilasyonla birlikte (kurbanın nefes almasına yardımcı olmak için) birkaç tur Polyvalent Antivenom içerir. Bunu palyatif bakım, ağrı azaltma tedavisi ve intravenöz sıvılar ile birlikte kalp ve böbreklerin yakından izlenmesi takip eder. Yaygın boğaz ısırıklarında ölümler yaygın olsa da, hızlı tıbbi tedavi istenirse yüksek oranda tedavi edilebilirler.

17 Hint Kobrası (Naja naja)

Ortalama Boyut: 1 – 1,5 metre

1 – 1,5 metre Yaşam Alanı: Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Bangladeş ve Nepal dahil Hint Yarımadası

Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Bangladeş ve Nepal dahil Hint Yarımadası Koruma Durumu: Bilinmiyor (Yetersiz Veri)

Hint kobrası (“Asya kobrası” olarak da bilinir), Elapidae ailesinden ölümcül bir yılan türüdür. Güçlü zehiri ve (yılda bir kez) verilen ısırık sayısı nedeniyle dünyanın en tehlikeli yılanlarından biri olarak kabul edilir. Yılan, Hindistan alt taraflarına özgüdür ve Hindistan, Sri Lanka, Pakistan, Bangladeş ve Nepal’de bulunabilir. Kafası, yuvarlak burnu ve grimsi sarı rengi ile kolayca tanımlanabilir.

Hint Kobrası Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Hint kobrası zehiri, güçlü postsinaptik nörotoksinlerin yanı sıra kardiyotoksinlerden oluşur. Kombine edildiğinde, bu toksinler kurbanlarının merkezi sinir sistemine, kas-iskelet sistemine, akciğerlere ve kalbe koordineli bir saldırıya neden olur. Zehrin içinde “hyaluronidaz” olarak bilinen bir enzim de mevcuttur ve Hint kobra zehirinin genel yayılımını (ve hızını) arttırdığı bilinmektedir. Envenomasyonu takiben semptomlar genellikle 15 dakika içinde başlar ve mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, baş dönmesi ve ishali içerir. Zehir yayıldıkça kasılmalar, halüsinasyonlar ve felç yaygındır. Ölüm genellikle tam solunum yetmezliği veya kalp durmasından kaynaklanır.

Bir Hint kobrasından gelen ısırıklar, yüzde 30 ölüm oranı sağlayan tedavi edilmemiş ısırıklarla yaşamı tehdit eden acil durumlar olarak kabul edilir. Sonuç olarak, yılanın zehirinin yayılmasını durdurmak için hızlı tedavi gereklidir. Standart tedavi entübasyon, ventilasyon ve palyatif bakımın yanı sıra birkaç tur Polyvalent Antivenom içerir. Hidrasyon ve elektrolit dengesini korumak için intravenöz sıvılar da kullanılır. Anında tedavi gören çoğu kişi tam iyileşme sağlar; ancak şiddetli zehirlenme vakalarında, ölüm oranları tedavi görenlerde hala şaşırtıcı bir şekilde yüzde 9’dur.

16 Kara Dudaklı Kobra (Naja melanoleuca)

Ortalama Boyut: 1,4 – 3 metre

1,4 – 3 metre Yaşam Alanı: Batı ve Orta Afrika

Batı ve Orta Afrika Koruma Durumu: Bilinmiyor (Yetersiz Veri)

Kara Dudaklı Kobra (“siyah kobra” veya “Orman kobrası” olarak da bilinir), Elapidae familyasından ölümcül bir yılan türüdür. Kara Dudaklı Kobra, dünyadaki en büyük kobra türlerinden biri olarak kabul edilir (olgunlaştığında 3 metreye kadar yükselir). Aynı zamanda agresif davranışı ve güçlü zehiri nedeniyle Afrika kıtasındaki en tehlikeli yılanlardan biridir. Çoğu kobrada olduğu gibi, yılan da kapüşonu, büyük boyutu ve parlak siyah, beyaz, kahverengi ve sarı arasında değişen renkleriyle kolayca tanımlanabilir.

Kara Dudaklı Kobra Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Kara Dudaklı Kobra, postsinaptik nörotoksinlerden oluşan son derece güçlü bir zehre sahiptir. Ortalama zehir verimi yaklaşık 571 miligramdır ve neredeyse tüm ısırık vakalarında ciddi zehirlenme ile sonuçlanır. Envenomasyonu takiben, semptomlar genellikle hızlı bir şekilde ortaya çıkar (30 dakika kadar erken). Kara Dudaklı Kobra ısırığının belirti ve semptomları arasında uyuşukluk, yorgunluk, işitme kaybı, konuşamama, baş dönmesi, hipotansiyon ve şok bulunur. Karın ağrısı, mide bulantısı, ateş ve solukluk (yüzün ve cildin beyazlaşması) da kurbanlar arasında yaygındır; solunum yetmezliği ve kalp durması, zehir yayıldıktan sonra bireyler için en yaygın ölüm nedenidir.

Kara Dudaklı Kobradan kaynaklı ısırıklar acil tıbbi tedavi gerektiren, yaşamı tehdit eden acil durumlardır. Her yıl sunulan ısırık sayısının nispeten düşük olması nedeniyle bu türün tedavi edilmiş (ve tedavi edilmemiş) ısırıklarının ölüm oranı hakkında çok az şey bilinmektedir. Bununla birlikte, ölüm oranlarının genellikle yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Bir Kara Dudaklı Kobra ısırığı için standart tedavi, entübasyon ve ventilasyonla birlikte birkaç tur SAIMR Polyvalent Antivenom içerir. Vakaların çoğunda intravenöz sıvılar ile birlikte ağrı azaltma tedavisi de kullanılmaktadır. Bu birçok kişide tam iyileşme sağlarken, yılanın ürettiği büyük miktarlarda zehir nedeniyle Kara Dudaklı Kobra ısırıklarında uzun vadeli komplikasyonlar yaygındır. Buna kas ağrısı, halsizlik ve solunum sorunları dahildir.

15 Batı Kahverengi Yılanı (Pseudonaja nuchalis)

Ortalama Boyut: 1,8 metre

1,8 metre Yaşam Alanı: Kuzey Bölgesi, Queensland, Batı Avustralya ve Victoria

Kuzey Bölgesi, Queensland, Batı Avustralya ve Victoria Koruma Durumu: Bilinmiyor (Yetersiz Veri)

Batı kahverengi yılanı (bazen yerliler tarafından “gwardar” olarak anılır), Elapidae ailesinden bir zehirli yılan türüdür. Batı kahverengi yılanı Avustralya’daki en hızlı yılanlardan biri olarak kabul edilir ve kıtanın batı ve kuzey bölgelerinin çoğunda bulunabilir. Adından da anlaşılacağı gibi, turuncumsu-pembe karın altıyla keskin bir tezat oluşturan kahverengimsi-turuncu görünümleriyle kolayca tanımlanabilirler.

Batı Kahverengi Yılanı Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Batı kahverengi yılanı prokoagülanlar, nefrotoksinler ve nörotoksinlerden oluşan son derece güçlü bir zehir içerir. Yılanın nispeten küçük dişleri nedeniyle ısırıklar genellikle ağrısızdır ancak zehirlenmeden kaynaklanan semptomlar hızla başlar ve migren baş ağrıları, mide bulantısı, aşırı kusma ve karın ağrısı (kramplar) içerir. Kral kahverengisine benzer şekilde batı kahverenginin zehiri, kurbanın vücuduna ilerledikçe kanı pıhtılaştırma eğilimindedir, bu da kanama sorunlarına ve sonunda organ yetmezliğine neden olur.

Bu türün ısırıkları yaşamı tehdit edici olarak kabul edilir ve acil tıbbi yardım gerektirir. Bununla birlikte genel olarak konuşursak çoğu ısırık birkaç tur antivenom tedavisi ile tedavi edilebilir. Bunu genellikle ağrı azaltma tedavisi ve vücuttaki elektrolit dengesini yeniden sağlamayı amaçlayan intravenöz sıvılar izler.

14 Çöl Engereği Yılanı (Echis carinatus)

Ortalama Boyut: 0,30 ila 0,91 metre

0,30 ila 0,91 metre Yaşam Alanı: Afrika, Orta Doğu, Hindistan Yarımadası

Afrika, Orta Doğu, Hindistan Yarımadası Koruma Durumu: “En Az Endişe” (Sabit Nüfus)

Çöl Engereği yılanı, Viperidae ailesinden oldukça zehirli bir yılan türüdür. Orta Doğu, Orta Asya ve Hindistan alt kıtasında bulunan Çöl Engereği, güçlü zehiri ve agresif davranışları nedeniyle dünyanın en tehlikeli yılanlarından biridir. Nispeten küçük boyutu (0,30 ila 0,91 metre), kısa ve yuvarlak burnu ve kırmızımsı kahverengi, zeytin veya gri rengi ile kolayca tanımlanabilir.

Çöl Engereği Yılanı Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Engerek çeşitleri arasında en dikkat çekeni Çöl Engereği yılanının zehiri kurbanlarının iç organlarına yıkıcı bir saldırı oluşturan prokoagülanlardan ve nefrotoksinlerden oluşur. Ortalama zehir verimi ısırık başına yaklaşık 18 miligramdır ve insanlar için ölümcül dozlar sadece 5 miligramdır. Envenomasyonu takiben semptomlar genellikle birkaç saat içinde (veya aşırı durumlarda 6 günden fazla) başlar. Buna şişlik, kas güçsüzlüğü ve ağrı, su toplamasının yanı sıra hipotansiyon, anüri (düşük idrar çıkışı) ve gastrointestinal kanama dahildir. Zehir kan dolaşımına ilerlerken vücudun küçük kan damarlarının pıhtılaşması yaygındır ve bu da akut böbrek yetmezliğine ve kalp durmasına neden olur.

Çöl Engereği için ölüm oranları yüzde 10 ila 20 civarındadır ve hayatta kalmak için acil tıbbi tedavi gerektirir. Standart tedavi intravenöz sıvılar ve ağrı azaltma tedavisinin yanı sıra birkaç Polyvalent Antivenom turunu içerir. Şiddetli vakalarda kurbanın böbreklerini hasardan korumak için diyaliz de kullanılabilir. Ne yazık ki birçok kişi için çöl engereği ısırıkları yılanın habitatının uzak doğası nedeniyle genellikle ölümcül olur. Bu bölgelerde yerel tıbbi tesisler varken, çok azı yılanın ölümcül zehiriyle savaşmak için uygun panzehir ile donatılmıştır. Bu nedenlerden dolayı çöl engereği, genellikle gezegendeki en ölümcül yılanlardan biri olarak kabul edilir.

13 Mojave Çıngıraklı Yılanı (Crotalus scutulatus)

Ortalama Boyut: 1 – 1,37 metre

1 – 1,37 metre Yaşam Alanı: Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Meksika

Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Meksika Koruma Durumu: “En Az Endişe” (Sabit Nüfus)

Mojave çıngıraklı yılanı, Viperidae ailesinden oldukça zehirli bir çıngıraklı yılan türüdür. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en ölümcül yılan olarak kabul edilen Mojave çıngıraklı yılanı, vahşi doğada 1,37 metre uzunluğa ulaşan inanılmaz derecede büyük ve agresif bir türdür. Güçlü zehirleri nedeniyle insanlar tarafından her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken bir hayvandır. Karşılaşma ihtimali olanlar için Mojave Çıngıraklı yilan çeşitleri beyaz bantlı büyük bir çıngırakla vurgulanan kahverengimsi-yeşil yılan rengiyle kolayca tanımlanabilir.

Mojave Çıngıraklı Yılanı Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Mojave çıngıraklı yılanı bazı kobralardan daha güçlü olan son derece ölümcül bir zehre sahiptir. Güçlü bir nörotoksin karışımı içeren zehirleri ısırıkların yüzde 100’ünde yaşamı tehdit edici olarak kabul edilir ve hemen hastaneye kaldırılması gerekir. Kurbanlarını zehirledikten sonra, Mojave Çıngıraklı Yılanının ısırığından kaynaklanan semptomlar genellikle birkaç saat boyunca fark edilemez. Bununla birlikte zehir vücuda saldırmaya başladığında, semptomlar aniden ortaya çıkar ve bulanık görme, nefes alma ve yutma güçlüklerinin yanı sıra kas ağrısı ve zayıflığı içerir. Zehir merkezi sinir sistemine saldırdığında, konvülsiyonlar ve motor becerilerin (konuşma dahil) kaybı son derece yaygındır. Son aşamalarında kalp durması ve solunum yetmezliği yaygındır ve ölüme yol açar.

Mojave çıngıraklı yılan ısırığı için standart tedavi, CroFab (güçlü bir panzehir) uygulamasıdır. Bunu intravenöz sıvılar, palyatif bakım ve ağrı azaltma tedavisi takip eder. Bu türden ölümlerin ısırığa maruz kalanların yüzde 25 ila 30’u olduğu tahmin ediliyor ve hayatta kalanlar için uzun vadeli komplikasyonlar yaygın (kalp ve solunum sorunları dahil).

12 Filipin Kobrası (Naja philippinensis)

Ortalama Boyut: 1 – 1,58 metre

1 – 1,58 metre Yaşam Alanı: Kuzey Filipinler

Kuzey Filipinler Koruma Durumu: “Tehdit Altında” (Azalan Nüfus)

Filipin kobrası (“Kuzey Filipin kobrası” olarak da bilinir), Elapidae familyasına ait zehirli bir yılan türüdür. Filipinler’in kuzey bölgelerinde (adından da anlaşılacağı üzere) bulunan Filipin kobrası, dünyadaki en tehlikeli kobra türü olarak kabul edilmektedir. Olgunlaştığında yaklaşık 1,58 metreye ulaşan yılan, genellikle bölgenin alçak düzlüklerinde veya tatlı su kaynaklarının yakınındaki ormanlık alanlarda bulunabilir. Bu yılan renkleri, kalın kafaları ve tıknaz görünümleri kolayca ayırt edilebilirler.

Filipin Kobra Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Filipin kobrası, güçlü postsinaptik nörotoksinlerden oluşan bir zehre sahiptir. Bu toksinlerin kurbanın nöromüsküler ve solunum sistemlerine aktif olarak saldırdığı bilinmektedir. Envenomasyonu takiben semptomlar genellikle hızla başlar (30 dakika civarında) ve migren baş ağrıları, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısını içerir. Zehir nihayet akciğerleri baskılamadan önce baş dönmesi, ishal, konuşma güçlüğü ve nefes almada güçlükler de yaygındır (solunum felci ve boğulma yoluyla ölüme yol açar). Daha da kötüsü, Filipin kobrasının zehrini izleyenlere “tükürmesi” ile zehrin gözlerle temas etmesi halinde kalıcı körlüğe yol açmasıdır.

Filipinli Kobrasının ısırıkları son derece tehlikelidir ve acil tıbbi tedavi gerektirir. Bunun nedeni yılanın ısırık başına yaklaşık 90 ila 100 miligram olan yüksek zehir verimidir. Sonuç olarak tedavi edilmeyen ısırıklar neredeyse yüzde 100 ölümle sonuçlanır. Standart tedavi palyatif bakım (ağrı hafifletme tedavisi ve intravenöz sıvılar içerir) ile birlikte zehrin yayılmasıyla mücadele etmek için kobraya özgü antivenom içerir. Yılan zehiri akciğerler üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabileceğinden, entübasyon ve ventilasyon da ısırık kurbanları için yaygındır. Bu tedavi seçeneklerine rağmen iyileşmeyi takiben neredeyse tüm kurbanlarda uzun vadeli komplikasyonlar mevcut olmakla birlikte ölümler yaygın olmaya devam etmektedir.

11 Ölüm Engereği (Acanthophis antarcticus)

Ortalama Boyut: 0,39 – 1 metre

0,39 – 1 metre Yaşam Alanı: Doğu ve Güney Avustralya

Doğu ve Güney Avustralya Koruma Durumu: “En Az Endişe” (Sabit Nüfus)

Ölüm Engereği, Elapidae yılan ailesinden oldukça zehirli bir türdür. Yılanın uğursuz adı, hem insanlar hem de hayvanlar için inanılmaz derecede tehlikeli olduğu için bu tür için oldukça uygundur. Ölüm Engereği genellikle Doğu ve Güney Avustralya’da bulunur ve küçük boyutu, üçgen kafası ve siyah, kırmızı ve kahverengi bir renk alan kalın gövdesi ile kolayca tanımlanabilir.

Ölüm Engereği Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Ölüm Engereği çok sayıda nörotoksinden oluşan inanılmaz derecede güçlü bir zehre sahiptir. Envenomasyonu takiben kurbanlar genellikle göz kapaklarının düşmesi, mide bulantısı, kusma ve nefes almada güçlük içeren hızlı bir semptom başlangıcı yaşarlar. Zehir solunum ve merkezi sinir sistemlerine saldırdığından, konuşma güçlüğü ve akciğerlerin tamamen felç olması, zehirin ilerlemesinin son aşamaları arasındadır. Isırıkların neredeyse yüzde 100’ü ölümcüldür (tedavi olmaksızın) ve ölüm 6 saat içinde meydana gelir.

Ölüm Engereğinin ısırıkları tıbbi acil durumlardır çünkü tüm vakaların yaklaşık yüzde 60’ı şiddetli zehirlenme içerir. Zehirli yılan ısırıklarının çoğunda olduğu gibi antivenom tercih edilen birincil tedavidir ve bunu genellikle yara bölgesinin basınçla sabitlenmesi izler (zehrin daha fazla yayılmasını önlemek için). Kurbanlar genellikle hızlı bir şekilde tıbbi tedaviye ulaşabilirse ısırıktan doğan hasar iyileşirler. Bununla birlikte, kas ağrısı ve zayıflığı içeren uzun vadeli komplikasyonlar yaygındır.

10 Kaplan Yılanı (Notechis scutatus)

Ortalama Boyut: 1,2 metre

1,2 metre Yaşam Alanı: Güney ve Batı Avustralya

Güney ve Batı Avustralya Koruma Durumu: “En Az Endişe” (Sabit Nüfus)

Kötü şöhretli kaplan yılanı, Elapidae yılan ailesinden oldukça zehirli bir türdür. Avustralya’nın en ölümcül türlerinden biri olarak kabul edilen yılan, saldırgan davranışları, güçlü zehiri ve insanlara verdiği tehlike ile ünlüdür. Kaplan yılanı Güney ve Batı Avustralya’nın çoğunda bulunabilir. Turuncu-siyah rengi, küçük gövdesi ve sarımsı-turuncu alt karnı ile kolayca ayırt edilebilir.

Kaplan Yılan Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Kaplan yılanı, Avustralya’nın yılan ısırıklarının yaklaşık yüzde 17’sini (yıllık) oluşturan inanılmaz derecede tehlikeli bir türdür. Zehirleri güçlü nörotoksinler, hemolizinler, pıhtılaştırıcılar ve miyotoksinlerden oluşur. Envenomasyonun ardından bu toksinler kurbanın nöromüsküler ve solunum sistemlerine güçlü bir saldırı başlatır. Semptomlar genellikle hızlı bir şekilde başlar ve yara bölgesinde ağrı ve güçsüzlük, bölgesel şişkinlik ve vücutta uyuşma ve karıncalanmayı içerir. Zehir vücudun diğer bölgelerine yayıldığında akciğerlerin felçinin bireyler için birincil ölüm nedeni olmasıyla (yani boğulma) solunum güçlükleri yaygındır.

Bir kaplan yılanından gelen ısırıklar inanılmaz derecede tehlikelidir ve tedavi edilmemiş ölüm oranı yaklaşık yüzde 60’tır. Bu nedenle yaşam boyu sürecek komplikasyonları veya ölümü önlemek için hızlı tıbbi tedavi gereklidir. Basınçlı immobilizasyon, vücudun lenfatik sistemi boyunca zehir akışını engellediği için birincil tedavi seçeneklerinden biridir. Bunu palyatif bakım ve intravenöz sıvılar ile birlikte Polyvalent Antivenom takip eder. Ağır vakalarda entübasyon ve ventilasyon da gerekebilir.

Russell Engereği (Daboia russelii)

Ortalama Boyut: 1,21 ila 1,67 metre

1,21 ila 1,67 metre Yaşam Alanı: Hindistan Yarımadası, Çin, Tayvan ve Endonezya

Hindistan Yarımadası, Çin, Tayvan ve Endonezya Koruma Durumu: “En Az Endişe” (Sabit Nüfus)

Russell Engereği (bazen “zincir engerek” olarak da anılır), Viperidae ailesinden oldukça zehirli bir yılan türüdür. Güneydoğu Asya ve Hindistan alt kıtasına özgü olan russell engereği, güçlü zehiri ve insan yerleşimlerine yakın alanlarda yaşama eğilimi nedeniyle bölgenin en tehlikeli yılanlarından biridir. Yılan büyük boyutu, üçgen şeklindeki kafası, yuvarlak burnu ve sarımsı ten rengi (bazen kahverengi) rengi nedeniyle onu görenler tarafından kolayca tanımlanabilir.

Russell Engereği Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Russell engereği çeşitli miyotoksinlerden, pıhtılaştırıcılardan ve nörotoksinlerden oluşan bir zehre sahiptir. Yılanın yüksek zehir verimi (130 ila 250 miligram civarında) nedeniyle ısırıkların yüzde 80’inde şiddetli zehirlenme meydana gelir. Envenomasyonu takiben semptomlar genellikle 20 dakika içinde başlar ve diş etlerinde ve idrarda kanama, hipotansiyon ve kurbanın kalp atış hızında hızlı bir düşüşü içerir. Deri nekrozu ile birlikte yara yeri etrafında kabarcıklanma da yaygındır. Zehir vücuda yayılmaya devam ederken kusma ve yüzde şişlik yaygındır ve ısırıkların yaklaşık yüzde 30’unda akut böbrek yetmezliği meydana gelir. Ölüm bir ısırıktan 1 ila 14 gün arasında meydana gelebilir ve genellikle sepsis, tam böbrek yetmezliği veya kalp durmasından kaynaklanır.

Bir russell engereğinin ısırığı son derece tehlikelidir ve acil tıbbi tedavi gerektirir. Standart tedavi Polyvalent Antivenom’u takiben entübasyon, palyatif bakım ve intravenöz sıvıları (elektrolit dengesini korumak için) içerir. Tedavi çoğu hasta için oldukça etkili olsa da yaşam alanlarının uzak doğası nedeniyle (ve yeterli panzehir kaynağı olan tıbbi tesislerin olmaması) bu tür için ölümler nispeten yaygındır. Ayrıca yılanın zehrinin kaslara, deri dokusuna ve hipofiz bezlerine ciddi zarar verdiği bilindiğinden, russell engereği zehrinin uzun vadeli komplikasyonları hayatta kalanların yaklaşık yüzde 29’unda yaygındır. Sonuç olarak russell engereği, her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken bir yılandır.

Kara Mamba (Dendroaspis polylepis)

Ortalama Boyut: 2 ila 3 metre

2 ila 3 metre Yaşam Alanı: Doğu ve Güney Afrika

Doğu ve Güney Afrika Koruma Durumu: “En Az Endişe” (Sabit Nüfus)

Kara mamba, Elapidae ailesinden oldukça zehirli bir yılan türüdür. Yaklaşık 3 metre (ortalama) uzunluğa ulaşan kara mamba, dünyadaki en uzun zehirli yılanlardan biridir. Hem arboreal hem de karasal tür olarak sınıflandırılan yılan, neredeyse her hayvanı (veya insanı) kolaylıkla öldürme yeteneği ile inanılmaz derecede hızlıdır. Kara mamba, grimsi kahverengi derisi ve mürekkep siyahı ağızı sayesinde gözlemciler tarafından kolayca tanımlanabilir.

Listenin en zehirlisi değil ancak bizce dünyanın en güzel yılanı.

Kara Mamba Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Kara mamba çoğunlukla nörotoksinlerden oluşan oldukça toksik bir zehir içerir. Yılanın art arda birden fazla ısırık vermesi ile maksimum zehir veriminin elde edilmesini sağladığı bilinmektedir. Sonuç olarak kara mamba ısırığının semptomları hızla başlar (genellikle 10 dakika içinde). Genel semptomlar göz kapaklarının sarkması, baş dönmesi ve kafa karışıklığı, bulanık görme, karıncalanma ve ağızda metalik bir tadı içerir. Zehir vücudu süpürmeye devam ettikçe uyuşukluk, mide bulantısı ve aşırı terleme dakikalar içinde solunum sisteminin tamamen felç olmasına (ölüme) yol açar.

Kara mambadan gelen ısırıklar neredeyse yüzde 100 oranında ölümcül olarak kabul edilir (tıbbi yardım istenmezse). Ölümler genellikle 3 saat içinde meydana gelirken bazı ölümler 20 dakika kadar kısa bir süre içinde bildirilmektedir. Zehrin gücüne karşı koymak için panzehir varken, kara mamba’nın yaşam alanı etrafındaki alanların çoğu o kadar uzaktır ki, birçok kurban için panzehir kullanılamaz. Sonuç olarak yılanın neden olduğu ölümler Afrika’da oldukça yaygındır. Hatta Afrika yılanları olarak bile bilinirler. Zehir vücudun iç organlarını hızla bastırarak birçok hastada çoklu sistem arızalarına yol açtığı için, antivenom uygulamasıyla da hayatta kalma her zaman garanti edilmez.

Kıyı Taipanı (Oxyuranus scutellatus)

Ortalama Boyut: 1,2 – 2 metre

1,2 – 2 metre Yaşam Alanı: Kuzey ve Doğu Avustralya

Kuzey ve Doğu Avustralya Koruma Durumu: Bilinmiyor (Yetersiz Veri)

Kıyı (Sahil) taipanı, Elapidae yılan ailesinden son derece zehirli bir türdür. İnce yapısı ve kırmızımsı kahverengi rengi sayesinde gözlemciler tarafından kolayca tanımlanabilir. Bu renk isimlendirme, tipik olarak sarımsı beyaz olan karın altı ile keskin bir tezat oluşturuyor.

Kıyı Taipan Yılanı Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Nispeten sakin ve uysal bir yılan olarak, kıyı taipanı insanlara karşı özellikle saldırgan değildir ve mümkün olduğunda çatışmalardan kaçınmaya çalışacaktır. Buna rağmen insanlar kıyı taipanının kışkırtıldığında (veya köşeye sıkıştırıldığında) aktif olarak saldıracağını ve taikatoksin olarak bilinen bir nörotoksinden oluşan zehiri yoluyla ciddi zarar verebileceğini not etmelidir.

Taicatoxin, bir bireyin sinir sistemine hızla saldırır ve saldırıdan birkaç dakika sonra çalışmaya başlar. Envenomasyonun ilk belirtileri arasında bulantı, aşırı kusma, kas ağrısı ve güçsüzlük ile semptomların hızla başladığı bilinmektedir. Bunu istemsiz kas hareketi, konvülsiyonlar ve felç, miyoliz ve çoklu sistem organ yetmezliğine neden olabilecek iç kanama izler.

Adelaide Üniversitesi’ne göre hızlı tıbbi tedavi aranmadıkça kıyı taipanı ısırıkları yüzde 100 ölümcüldür. Yarım saat gibi kısa bir sürede bazı ölümler rapor edilmiş olsa da ölüm genellikle iki saat içinde gerçekleşir. Birincil tedavi hızlı antivenom uygulaması, ardından palyatif bakım ve hidrasyonu sürdürmek için intravenöz sıvılardır. Kıyı taipanından kaynaklı bir ısırık sonrası yaşam boyu süren komplikasyonlar yaygındır.

Çengel Burunlu Deniz Yılanı (Enhydrina schistosa)

Ortalama Boyut: 0,8 – 1,58 metre

0,8 – 1,58 metre Yaşam Alanı: Arap Denizi, Basra Körfezi, Güneydoğu Asya

Arap Denizi, Basra Körfezi, Güneydoğu Asya Koruma Durumu: “En Az Endişe” (Sabit Nüfus)

Çengel Burunlu Deniz Yılanı, Elapidae ailesinden ölümcül bir yılan türüdür. Dünyanın en zehirli deniz yılanlarından biri olarak kabul edilen Çengel Burunlu Deniz Yılanı, her yıl çok sayıda ısırık ve ölümden sorumlu olan son derece tehlikeli bir türdür. Arap Denizi’nde, Basra Körfezi’nde ve Güneydoğu Asya’yı çevreleyen sularda bulunan yılan nispeten büyük sayılan uzunluğu, koyu gri rengi ve beyaz karın altı ile kolayca tanımlanabilir.

Çengel Burunlu Deniz Yılanı Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Çengel Burunlu Deniz Yılanının zehiri güçlü bir nörotoksin ve miyotoksin dizisine sahiptir. Bu tür için ortalama zehir verimi nispeten düşüktür (yalnızca 7,9 ila 9,0 miligramdır) ancak sadece 1,5 miligram bile insanlar için öldürücüdür (bunu insanlar için inanılmaz derecede tehlikeli bir yılan yapar). Envenomasyonu takiben semptomlar genellikle hızla başlar ve baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve şiddetli karın ağrısını içerir. İshal ve baş dönmesi de yaygındır ve bunu tipik olarak şiddetli konvülsiyonlar izler. Bu türün genel ölüm oranı hakkında çok az şey bilinmektedir. Bununla birlikte Çengel Burunlu Deniz Yılanı, tüm deniz yılanı ısırıklarının yaklaşık yüzde 50’sinden (yıllık olarak) ve deniz yılanı ısırığı ölümlerinin yüzde 90’ından sorumludur.

Yılanın uzak konumu nedeniyle, vaka hastaneye kaldırılmadan önce ölüm meydana gelme eğiliminde olduğundan tıbbi tedavi genellikle zordur. Bununla birlikte hasta bir tıbbi tesise ulaşılabiliyorsa standart tedavi, birden fazla CSL Deniz Yılanı Antivenomu dozunu, ardından solunum desteği (entübasyon) ve intravenöz sıvıları içerir. Böbrekleri korumak için diyaliz de kullanılabilir. Kurban tarafından hızlı tedavi arandığı varsayılırsa, çoğu kişi birkaç hafta hastanede kaldıktan sonra iyileşir. Uzun vadeli komplikasyonların yaygın olduğuna inanılıyor.

Doğu Kahverengi Yılanı (Pseudonaja textilis)

Ortalama Boyut: 1,5 – 2,0 metre

1,5 – 2,0 metre Yaşam Alanı: Orta ve Doğu Avustralya

Orta ve Doğu Avustralya Koruma Durumu: “En Az Endişe” (Sabit Nüfus)

Doğu Kahverengi Yılanı (bazen “Doğu Kahvesi” olarak da anılır), Elapidae yılan ailesinden son derece zehirli bir türdür. Yaygın olarak dünyanın en zehirli üçüncü kara yılanı olarak kabul edilen Doğu Kahverengi yılanı her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken son derece tehlikeli bir türdür.

Doğu Kahverengi yılanı, ağırlıklı olarak gün içinde aktif olan günlük bir yılan olarak kabul edilir. Nispeten uzundurlar, olgunlukta şaşırtıcı bir şekilde 2,0 metreye ulaşırlar ve ince yapıları, küçük dişleri ve yuvarlak kafaları ile ünlüdürler. Yapısının yanı sıra Doğu Kahverengi yılanının bazen turuncu veya kızıl bir görünüm kazanan kahverengimsi renkleriyle tanımlanabilir (mevsime bağlı olarak).

Doğu Kahverengi Yılanı Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Doğu Kahverengi yılanı nörotoksinlerden ve pıhtılaştırıcılardan oluşan oldukça zehirli bir zehir içerir. Envenomasyonu takiben semptomlar 15 dakika kadar kısa bir sürede başlar. Buna hipotansiyon, yara bölgesinden aşırı kanama, migren, karın krampları ve kusma dahildir. Bazı kurbanlar arasında aşırı terleme ve nöbetler de rapor edildi. Zehir kan dolaşımında ilerledikçe, birçok kişi için pıhtılaşma meydana gelmeye başlar ve bu da böbreklerin baskılanmasına ve sonunda kalbin durmasına neden olur.

Doğu Kahverengi yılanından gelen ısırıkların yaşamı tehdit ettiği kabul edilir ve derhal hastaneye kaldırılması gerekir. Standart tedavi genellikle zehirin yayılmasını kontrol etmede oldukça etkili olan antivenomun uygulanmasını içerir. Bunu palyatif bakım, intravenöz sıvılar (hidrasyon için) ve yatak istirahati takip eder. Tıbbi bakımdaki gelişmelere rağmen Doğu Kahverengi yılanı ısırıkları vakaların yaklaşık yüzde 20’sinde hala ölümcüldür (hayatta kalanlar yaşamlarının çoğunda uzun vadeli komplikasyonlar yaşanır).

Mavi Krait Yılanı (Bungarus candidus)

Ortalama Boyut: 1,09 metre

1,09 metre Yaşam Alanı: Tayland ve Güneydoğu Asya

Tayland ve Güneydoğu Asya Koruma Durumu: “En Az Endişe” (Sabit Nüfus)

Dünyanın en renkli yılanı listesinde mutlaka 1 numaraya koyardık ancak konumuz zehir. Mavi krait (“Malayan krait” olarak da bilinir), Elapidae yılan ailesinden oldukça zehirli bir türdür. Bu ölümcül türün ortalama uzunluğu yaklaşık 1,09 metredir ve Güneydoğu Asya’nın çoğunda bulunabilir. Gece avına olan ilgisi nedeniyle gece hayvanı olarak kabul edilen mavi krait, insanlara ciddi yaralanmalara (ve ölümlere) neden olabilecek tehlikeli bir yılandır. Mavimsi-siyah çapraz bantlarla vurgulanan sarımsı beyaz gövdeleri sayesinde kolayca ayırt edilebilirler.

Mavi Krait Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Mavi krait ölümcül presinaptik ve postsinaptik toksinlerden oluşan oldukça güçlü bir zehre sahiptir. Kurbanlarını ısırdıktan sonra bu güçlü nörotoksinler bireyin merkezi sinir sistemine hızla saldırarak zihinsel işlev bozukluğuna ve bir ısırıktan birkaç dakika sonra konuşamamaya neden olur. Zehir kan dolaşımında ilerledikçe felç, karın krampları ve tam körlük gibi diğer semptomlar da yaygındır. Bunu genellikle bir ısırıktan sonraki dört saat içinde boğulmaya yol açan tam solunum felci izler.

Dört saat içinde meydana gelen ölümlerle (tıbbi tedaviye ulaşılamıyorsa) tüm vakaların yaklaşık yüzde 80’inde mavi bir kraitten ısırıkların yaşamı ciddi oranda tehdit ettiği düşünülmektedir. Standart tedavi genellikle “Bantlı Krait” ve “Bungarus Candidus Antivenom” dahil olmak üzere antivenomların bir kombinasyonunu içerir. Bunu genellikle entübasyon, ağrı hafifletme tedavisi ve elektrolit dengesini korumak için intravenöz sıvılar izler. Bununla birlikte bu tedavi seçeneklerine rağmen, mavi krait ısırığı kurbanları için ölümler ve uzun vadeli komplikasyonlar yaygın olmaya devam etmektedir. Bu nedenle mümkün olduğunda kaçınılması gereken inanılmaz derecede tehlikeli bir türdür.

Dubois Deniz Yılanı (Aipysurus duboisii)

Ortalama Boyut: 0,80 – 1,48 metre

0,80 – 1,48 metre Yaşam Alanı: Papua Yeni Gine, Mercan Denizi, Arafura Denizi, Timor Denizi ve Hint Okyanusu

Papua Yeni Gine, Mercan Denizi, Arafura Denizi, Timor Denizi ve Hint Okyanusu Koruma Durumu: “En Az Endişe” (Sabit Nüfus)

Dubois deniz yılanı, kobraları ve iç taipanı içeren Elapidae yılan ailesinden oldukça zehirli bir türdür. Gezegendeki en ölümcül yılan türlerinden biri olarak düzenli olarak sınıflandırılan Dubois deniz yılanı, bir insanı tek bir ısırıkla öldürebilen son derece tehlikeli bir hayvandır. Genellikle Avustralya’nın kıyı sularında ve Hint Okyanusu’nda bulunurlar ve uzun gövdeleri, yüzgeç benzeri kuyrukları ve koyu çapraz bantlarla vurgulanan kahverengi renkleriyle kolayca tanımlanabilirler.

Doğal yaşam alanı içinde, Dubois deniz yılanı, genellikle mercan resiflerinde ve büyük miktarlarda deniz yosunu içeren alanlarda bulunur. Buradan, yılanın çeşitli balıkları ve kabukluları avladığı bilinmektedir; papağan balıkları ve cerrah balıkları en çok arzu edilen avlarıdır.

Dubois Deniz Yılanı Isırığı Belirtileri Tedavisi

Dubois deniz yılanı çok sayıda miyotoksin, nefrotoksin, kardiyotoksin ve ayrıca postsinaptik nörotoksinlerden oluşan son derece güçlü bir zehire sahiptir. Kombine edildiğinde bu bileşiklerin her biri kalbe, akciğerlere ve merkezi sinir sistemine aktif olarak saldıran kurbanın vücuduna yıkıcı bir darbe indirir. Isırık semptomları genellikle bir saldırıdan birkaç dakika sonra başlar ve baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ishal ve baş dönmesini içerir. Güçlü toksinler merkezi sinir sisteminin kontrolünü ele geçirdikten sonra, konvülsiyonlar ve felç yaygındır ve bunları genellikle böbrek yetmezliği, kalp durması veya tam solunum yetmezliği (ölümle sonuçlanan) izler.

Dubois deniz yılanından gelen ısırıklar yaşamı tehdit eden acil durumlardır çünkü tedavi edilmeyen ısırıklar neredeyse yüzde 100 ölümcül kabul edilir. Bununla birlikte tıbbi tedavi aramak, yılanın habitatının uzak doğası nedeniyle genellikle zordur. Bu da bireylerin zamanında yardım bulmasını engelleyerek yılan ısırığı vakalarının çoğunun ölümüne neden olur.

Bununla birlikte eğer hastaneye yatış kurbanlar tarafından sağlanabilirse, Dubois Deniz Yılanı ısırığının standart tedavisi birden fazla CSL Deniz Yılanı Antivenomu turunu, ardından entübasyon ve ventilasyonun yanı sıra böbreklere zarar gelmesini önlemek için diyalizi içerir. Hidrasyonu sürdürmek ve ağrıyı minimumda tutmak için çoğu tedavi planında intravenöz sıvılar ve palyatif bakım da kullanılır. Buna rağmen hayatta kalanlar için uzun vadeli komplikasyonlar yaygındır ve organ hasarı en çok belirtilen şikayetlerden biridir. Bu nedenlerden dolayı Dubois’nın deniz yılanı, gezegendeki en tehlikeli hayvanlardan biridir ve her ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır.

Belcher Su Yılanı (Hydrophis belcheri)

Ortalama Boyut: 0,4 – 1 metre

0,4 – 1 metre Yaşam Alanı: Hint Okyanusu, Tayland Körfezi ve Kuzey Avustralya

Hint Okyanusu, Tayland Körfezi ve Kuzey Avustralya Koruma Durumu: Bilinmiyor (Yetersiz Veri)

Belcher deniz yılanı, Elapidae familyasından oldukça zehirli bir yılan türüdür. Hint Okyanusu ve Tayland Körfezi’ne endemik olan bu hayvan son derece güçlü zehiri nedeniyle dünyanın en zehirli su yılanı olarak kabul edilir. Olgunlaştığında yalnızca 1 metreye ulaşan Belcher deniz yılanı, ince gövdesi, yüzgeç benzeri kuyruğu ve koyu renkli çapraz bantlarla vurgulanan krom benzeri renklenmesiyle kolayca tanımlanabilen nispeten küçük bir türdür.

Doğal yaşam alanı içinde Belcher deniz yılanı genellikle küçük balıkların ve yılanbalığının (birincil besin kaynakları) hem bol hem de bol olduğu mercan resiflerinin yakınında bulunur. Bir pusu avcısı olan Belcher deniz yılanı, şimşek hızında saldırma yeteneği ve sadece küçük miktarlarda bile ölümcül olan zehiri nedeniyle avlanmak için iyi bir donanıma sahiptir. Bu doğal yetenekler, yılanın su altında yaklaşık 8 saat nefesini tutma kabiliyetiyle daha da artar; böylelikle hayvana avlanmak için yeterli zaman sağlar.

Belcher Deniz Yılanı Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

Belcher’ın deniz yılanı bir ısırıktan 30 dakika sonra bir insanı öldürebilen son derece güçlü bir miyotoksin ve nörotoksin karışımına sahiptir. Neyse ki çoğu kişi için yılan, yalnızca kışkırtıldığında ısıran utangaç ve ürkek bir tür olarak kabul edilir.

Bir belcher deniz yılanının zehirlenmesi durumunda semptomlar hızla ortaya çıkar ve migren baş ağrıları, şiddetli kas ağrısı, karın krampları, kusma, baş dönmesi ve ishali içerir. Zehrin güçlü nörotoksinleri merkezi sinir sisteminin kontrolünü ele geçirirken, felç ve kasılmalar da yaygındır. Bunu kontrol edilemeyen kanama ve histerinin başlaması izler. Zehir vücudun diğer bölgelerine girdikçe böbrek ve solunum yetmezliği meydana gelir ve ölümle sonuçlanır.

Deniz yılanının ısırıkları tıbbi bir acil durumdur ve etkilerini azaltmak için kurbanın derhal hastaneye kaldırılması gerekir. Tedavi palyatif bakım ve intravenöz sıvılar ile birlikte zehrin ilerlemesini yavaşlatan panzehiri içerir. Zehirlenme vakalarında ısırıklar tıbbi tedavi olmaksızın neredeyse her zaman yüzde 100 ölümcüldür. Bu nedenle, belcher deniz yılanı ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken bir türdür.

İçbölge Taipan Yılanı (Oxyuranus microlepidotus)

Ortalama Boyut: 1,8 metre

1,8 metre Yaşam Alanı: Tüm Queensland ve Güney Avustralya

Tüm Queensland ve Güney Avustralya Koruma Durumu: “En Az Endişe” (Sabit Nüfus)

Dünyanın en zehirli yılanı olan İçbölge Taipan yılanı, Elapidae familyasından son derece zehirli bir yılan türüdür. Genellikle utangaç ve sakin bir tür olarak sınıflandırılmasına rağmen dünyadaki en ölümcül kara kökenli yılan olarak anılır. Taipan’ın, ortalama uzunluğu yaklaşık 1,8 metredir ve nispeten büyüktür. Yakın akrabaları olan kıyı taipanına benzer şekilde bu türler yuvarlatılmış burnu, zikzak pulları, ince gövdesi ile kahverengimsi siyah (kış) arasında değişen mevsimsel renkleri nedeniyle gözlemciler tarafından kolayca tanımlanabilir.

İçbölge Taipan yılanı, Güney Avustralya ve Queensland’in ovalarında bulunur. Bu bölge, bölgenin kil benzeri topraklarında bol miktarda yuva ve delik bulunması nedeniyle yılana avcılara (ve bölgenin iklimi) karşı mükemmel bir gizlenme ortamı sağlar. Taipan saldırgan bir avcı olarak kabul edilir ve çeşitli küçük memelileri ve kuşları avlar. Buna fareler, kuşlar ve ara sıra yılan veya kertenkele dahildir.

Belki dünyanın en güçlü yılanı değil ancak kesinlikle dünyanın en zehirli yılanı.

İçbölge Taipan Yılanı Isırığı Belirtileri ve Tedavisi

İçbölge Taipanının zehiri son derece güçlüdür ve güçlü bir nörotoksin, hemotoksin, nefrotoksin ve miyotoksin karışımı içerir. Birlikte ele alındığında bu toksinlerin her biri hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde güçlü bir etki sağlar. Bunun nedeni her bir toksinin kurbanın merkezi sinir sistemine, kas-iskelet sistemine ve kana sistematik (neredeyse koordineli) bir şekilde aktif olarak saldırmasıdır.

Envenomasyondan sonra, İçbölge Taipan yılanının güçlü nörotoksinleri hemen kurbanın merkezi sinir sistemine saldırır ve sadece birkaç dakika içinde hem kasılmalara hem de tam felce neden olur. Bunu kanın pıhtılaşması ve zayıf dolaşım izler. Zehir vücudun kontrolünü ele geçirmeden önce baş ağrısı (genellikle migren olarak tanımlanır), aşırı mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi de yaygındır. Son aşamalarında ise tam solunum felci ve böbrek yetmezliği meydana gelir ve ölümle sonuçlanır. Bir İçbölge Taipandan gelen ısırıkların yaklaşık yüzde 100’ü ölümcül kabul edilir ve ısırmadan iki ila altı saat sonra ölüm meydana gelir.

Bir İçbölge Taipan ısırığının tedavisi, taipana özgü antivenom içerir. Ağrıyı hafifletmek ve elektrolit dengesini korumak için kurbanlara basınçta sabitleme, palyatif bakım ve intravenöz sıvılar da sağlanır. İçbölge Taipandan ısırıklar, hızlı hastaneye yatış gerektiren tıbbi bir acil durum olarak düşünülmelidir. Tedavi hızlı uygulandığında genellikle etkili olsa da, yaşam boyu komplikasyonlar kurbanları takip etme eğilimindedir. Buna kalp, kas ve böbrek sorunları dahildir. Bu nedenlerden dolayı, İçbölge Taipan dünyanın en ölümcül yılanıdır.

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve resmi veya kişiselleştirilmiş teşhis, prognoz, tedavi, reçete ve / veya lisanslı bir tıp uzmanından tavsiyelerinin yerini almaz. Mevcut tedavi sürecinizi durdurmayın veya değiştirmeyin. Tıbbi bir acil durum yaşıyorsanız derhal yardım isteyin.