Dünyanın en hızlı trenini üretmek artık bir yarış haline geldi. 2015 yılında Japonya’daki maglev treni L0 Serisi 602 km’lik anlık hızıyla bu rekoru elinde bulundursa da, devamlı olarak bu hızda kalamadığı için 602 km’lik hızı kıstas almıyoruz. Aslına bakarsak saatte 360 kilometreden daha yüksek hıza sahip yaklaşık 5 süper hızlı tren vardır. Bu karşılaştırmalı incelemede, dünyadaki en hızlı trenleri bir araya getirdik. Dünyanın en hızlı trenlerinin hangileri olduğunu, maksimum hızlarının ne olduğunu, hangi ülkelerde faaliyet gösterdiklerini, üreticilerinin kim olduğunu ve diğer birçok ilginç bilgiyi de ek olarak öğreneceksiniz.

Baby boomer’ların çocuk olduğu savaş sonrası yıllarda, “tren” kelimesi farklı imgeleri çağrıştırmak için kullanıldı. Ancak, 1964’ten itibaren her şey değişti. Resmi olarak Shinkansen olarak bilinen ilk “hızlı tren”, 1964 yılında Tokyo ve Osaka arasında çalışmaya başladı ve o andan itibaren “hızlı tren” terimi zamanla tüm dünyaya yayıldı.

Dünyanın En Hızlı 5 Treni

Son yıllarda çeşitli ülkelerde hizmet veren birçok firma dünyanın en hızlı trenini üretme konusunda bir yarış halinde. Dilerseniz bu alanda ön plana çıkan dünyanın en hızlı 5 treni listesini inceleyelim.

5. AGV Italo – İtalya, 360 KM

Saatte 360 km ile Avrupa’nın en hızlı treni olma özelliğini taşıyan bu trenin takma adı “Rayların Ferrari’si”dir. Bu devasa hızlı tren Ferrari’nin eski yöneticilerinden Luca Cordero di Montezemolo’nun başkanlık ettiği Nuovo Trasporto Viaggiatori tarafından idare ediliyor. Trenin kendisi Alstom AGV tarafından üretilmiştir, önde ve arkada bir motora sahip olmasının dışında vagonlar boyunca yerleştirilmiş akslar tarafından çok hızlı bir şekilde çalıştırılır. Tren ayrıca yapısal olarak benzediği birçok trenden çok daha hafif. Vagonlar 2.7 metre genişliğindedir, manevrayı kolaylaştıran bir tasarıma sahiptir ve tüm vagonlar lüks deri koltuklara sahiptir. İlk olarak Napoli-Milano rotasında çalışmaya başlasa da daha sonra Torino ve Venedik’e kadar uzandı.

4. Shinkansen E5, H5 Serisi – Japonya, 360 KM

Japonya, modern yüksek hızlı demiryolu ağlarının başlangıç yeridir. Bu trenin rotası Tokyo’nun çevresinde merkezlenir ve kuzeyde Sapporo’ya, güneyde Nagasaki’ye kadar uzanır. 9 ek yolu var ve 2023’de faaliyete geçmesi beklenen 4 tane daha bulunuyor. 2016 yılında hizmete giren bir hızlı tren olan Talgo ile oldukça benzer bir tasarıma sahip. İç kısmı oldukça sessiz kılan bir akustiğe sahiptir ve tüm koltuklar öne bakar. Japonya Demiryolları Pasosu, H5 ile seyahat etmeyi çok ekonomik hale getirir.

3. Harmony CRH 380A – Çin, 360 KM

İlk üçte yer alan trenlerin hepsi Çin’den geliyor. Son kırk yılda bu ülkede ciddi adımlar atıldı ve bu ilerleyiş teknolojik gelişmelerle paralel şekilde gidiyor. Yüzyıllardır geleneksel rakibi olan Japonya, hızlı tren konusunda on yıl kadar önce tacı Çin’e teslim etmek zorunda kaldı. Harmony CRH 380A, dünyanın ikinci en hızlı çalışan tekerlekli trenidir. China South Locomotive & Rolling Stock Corporation Limited (CSR) tarafından tasarlanan tren, Pekin Olimpiyatları’ndan önce hizmete girdi. Tren, sekiz ila on altı vagon arasında çeşitli konfigürasyonlarda çalışır. Her birinde bir bar ve sürücünün arkasında yürüme alanı vardır. Koltuklarda LED ekranlar, elektrik prizleri ve okuma lambaları bulunur. En hızlı hatları Pekin’den Şanghay, Guangzhou ve Shenzhen’e gider. Alüminyum alaşımdan yapılmış ve uzun ve barakuda (bir balık türü) benzeri bir görünüme sahiptir.

2. Fuxing Hao CR400AF / BF – Çin, 400 KM

Dünyanın en hızlı geleneksel uzun mesafe treni Fuxing Hao CR400’dür. 550 yolcu kapasitesine sahiptir ve Şangay ile Pekin arasında 5 saat gibi bir sürede yolculuk etmeyi sağlar. Fuxing Hao adı yeniden canlanma anlamına gelir. Birbirinden biraz farklı olan iki AF ve BF modeli, “Dolphin Blue” ve “Golden Phoenix” olarak da bilinir. Trenler genellikle sekiz ve on altı vagon seti ile çalışır.

1. Şangay Maglev – Çin, 431 KM

Dünyanın en hızlı 5 treni listesinin başında, birçok kişinin ona tren bile demeyeceği derecede ilginç bir makine var. Ancak beğenin ya da beğenmeyin Shanghai Maglev dünyanın en hızlı treni. Bu trenin diğer modellerle birlikte değerlendirildiğinde 30 senelik bir geçmişi var. Dünyanın birçok yerinde denenmiş bir model olsa da başarılı olamadı. En genişletilmiş maglev hatları Şangay’da olup Pudong Havalimanı’nı Longyang Road İstasyonu’na bağlamaktadır. 40 kilometreyi aşan yolculuk sadece 8 dakika sürer ve trenler on beş dakikada bir hareket eder. Maglev trenlerinde tekerlek yoktur ve manyetik itme tekniğiyle raylar üzerinde “yüzer”. Bu, elektromanyetik trenin sürtünmenin üstesinden gelmesine ve uçaklar gibi aşırı hızlara ulaşmasına olanak tanır. Howercraftların tren eşdeğeri de denebilir. Paletlerle temas olmadığı için gürültü ve titreşim de olmaz. Bununla birlikte, bu tip trenlerin uzun mesafe olması henüz pek mümkün değil çünkü rayların neredeyse tamamen düz olması gerekiyor.

