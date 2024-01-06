1. Cat Man (Kedi Adam)

Catman, kedi gibi görünmek için vücuduna sayısız operasyona yaptırmaya ve farklı dövmeler modellemeye karar veren tanınmış ama çılgın bir Amerikalı. Ancak garip olan bir şey var, tüm bu ameliyatlara ve operasyonlara rağmen kedi gibi görünmüyor; yani en azından bizce. Peki ürkütücü mü? Evet, en azından listemize girecek kadar.

2. Danny Trejo

Danny Trejo, birçok Hollywood filminde rol alan Amerikalı bir aktördür. Machete karakterini canlandırmasıyla belki de en çok tanınan kişilerden biridir. Onun yüzüne bakması gerçekten korkutucu. Yani, sizi bilmiyoruz çocuklar ancak biz onun hasmı olmayı istemezdik.

3. Elsa Patton

Elsa Patton, Real Housewives of Miami TV dizisinin “yıldızlarından” biri olarak biliniyor. Yüzünde çok fazla estetik operasyon yapıldıktan sonraki görüntüsüyse tam olarak bu hale gelmiş. Kararı siz verin, işe yaramış mı?

4. Scary (Korkunç) Mugshot

Bu korkutucu mahkum fotoğrafı internette hızla yayılsa da, kimse bu korkutucu adamın gerçek kimliğini bilmiyor. Onun kaldığı hapishanedeki gardiyanlar için üzüldüğünüzü hisseder gibiyiz.

5. Jason Barnum

Jason Barnum, Anchorage, Alaska’daki Merrill Field Inn’deki bir olayın ardından birinci derecede cinayete teşebbüs ve üçüncü derece iki saldırı suçundan mahkum edildi. Bir sonraki Iron Man filminde kötü adam rolünde yer alsa hiç sırıtmaz gibi duruyor, ne dersiniz?

6. Jocelyn Wildenstein

Jocelyn Wildenstein, kapsamlı yüz ameliyatları ve abartılı bir yaşam sürmesiyle tanınan bir New York sosyalistidir. Bir insanın eskisinden daha çirkin görünmek için, ameliyatlara neden bu kadar para verdiğine anlam veremediğimizi söylemiş miydik?

7. Kertenkele Adam

Kentucky’de yaşayan Erik Sprague veya bilinen adıyla “Kertenkele”, bir sürüngen gibi görünmek için birçok tuhaf dövme yaptırdı ve acı veren birçok ameliyattan geçti. Scofield gibi bir kurtarma operasyonu planlıyorsa saygı duyarız, ancak bunu görünce aklımıza tek bir soru geliyor; bir insan bunu kendine neden yapar?

8. Michaela Romanini

Kendisiyle ilgili çok fazla bir şey yazmaya gerek duymuyoruz. Yalnızca kızların neden aşırı estetik cerrahiden uzak durmaları gerektiğinin bir başka örneği kendisi: Michaela Romanini.

9. Pete Burns

Pete Burns, muhtemelen dünyadaki en tuhaf ve en korkunç dudaklara sahip olan insanlardan biri. Kendisi oldukça ünlü bir İngiliz şarkıcı, söz ve kitap yazarıdır. Yine bol “neden” li bir madde oldu muhtemelen.

10. Scary (Korkunç) Mugshot Versiyon 2

Evet, yine korkunç bir mahkum. Bir önceki mahkumda olduğu gibi bu arkadaş hakkında da pek bir şey bilinmiyor. Tek bildiğimiz dövmelerin ne kadar ürkütücü ve şeytani olduğu.