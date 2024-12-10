Müze, 8,2 metre uzunluğundaki "Apex" adlı Stegosaurus fosilini tanıttı. Neredeyse %80’i korunmuş olan bu fosil, zırhlı otçul dinozorun şimdiye kadar bulunan en eksiksiz örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yaklaşık 150 milyon yıl önce, Laurasia süper kıtasının parçası olan günümüz Kuzey Amerika ve Avrupa'sında yaşamıştı.

Apex, aynı zamanda bugüne kadar satılan en pahalı dinozor fosili olma unvanını taşıyor. İskelet, 2 yıl önce Colorado’nun Morrison Formasyonu’nda bir ticari paleontolog tarafından keşfedilmiş ve bu yılın başında açık artırmada satışa sunulmuştu. Citadel hedge fonunun kurucusu ve CEO'su Kenneth Griffin, rekor kırarak 44,6 milyon dolara satın almıştı.

Dünya genelinde 80'den fazla Stegosaurus örneği bulunsa da, çok azı Apex kadar eksiksiz. Yetişkin bir Stegosaurus’un 319 kemiğinden yaklaşık 254’ü korunmuş durumda. AMNH araştırmacıları, bu yeni fosilin, ikonik dinozorun biyolojisiyle ilgili önemli soruları yanıtlamalarına yardımcı olmasını bekliyor.

Müze, Griffin’in destekleyeceği üç yıllık doktora sonrası burs ile Apex’in türünü belirlemeyi ve Stegosaurus’un büyüme, metabolizma hızı ve iskelet gelişimini incelemeyi amaçlıyor. Bu projeyle birlikte, AMNH araştırmacıları fosilin iç yapısını analiz etmek için 3B dijital modeller ve kemik örnekleri oluşturacaklar.