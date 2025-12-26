Türkiye’de zincir marketlerin pazar günleri kapalı olup olmaması tartışması devam ediyor ve perakende sektöründe görüş ayrılıklarını gündeme getirdi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen çalıştayda pazar günü marketlerin kapalı olmasına ilişkin bir mutabakata varıldığı açıklanırken, ulusal zincir marketleri temsil eden Gıda Perakendecileri Derneği ve Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) bu karara itiraz etti.

Nefes'in haberine göre; TPF, yerel ve bölgesel perakendeciler ile esnaf ağırlıklı zincirleri temsil ederken, GDP daha çok ulusal ve büyük ölçekli zincir marketleri ve bu alandaki kurumsal gıda perakendesini temsil ediyor.

'ORTAK GÖRÜŞ YOK'

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), pazar günü zorunlu kapanmaya ilişkin iddialara karşı çıkarak, sektör genelinde böyle bir görüş birliği bulunmadığını açıkladı.

TAMPF’tan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan “esnaf ve perakendecinin pazar günü kapalı olmasına dair anlaşmaya varıldığı” yönündeki haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi. Açıklamada, yedi dernekten oluşan federasyon bünyesinde zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına yönelik herhangi bir karar ya da uzlaşma olmadığı vurgulandı.

Federasyon, haftalık zorunlu kapanmanın tüketici alışkanlıklarını olumsuz etkileyebileceğini, fiyat istikrarı üzerinde baskı yaratabileceğini ve kayıtlı ekonomi açısından riskler doğurabileceğini belirtti. Ayrıca uygulamanın tedarik zincirinde aksamalara yol açabileceği, özellikle gıda sektöründe sürekliliğin bozulacağı ve zayiat ile verimlilik kayıplarının artacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Haftalık zorunlu kapanma uygulamasının istihdamda ciddi kayıplara yol açacağı ve ekonomik faaliyetleri daraltacağı çok açıktır. Bu nedenle pazar günü kapatma önerisinin sektörün tamamını temsil eden ortak bir görüş olmadığını ve bizim görüşümüzün bunun tam aksi yönde olduğunu belirtmek isteriz” denildi.

ULUSAL ZİNCİR MARKETLERDEN VETO

Benzer bir açıklama Gıda Perakendecileri Derneği’nden (GDP) de geldi. Dernek, gıda perakendesinde faaliyet gösteren ulusal zincirlere ait 47 bin satış noktası ve yaklaşık 465 bin çalışanı temsil ettiklerini belirterek, pazar günü kapanmaya ilişkin bir görüş birliğinin söz konusu olmadığını duyurdu.

GDP açıklamasında, “Zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasıyla ilgili sektörün anlaşmaya vardığı yönündeki haberlere ilişkin bu doğrultuda bir görüş birliğimiz bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.