İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında dün çarpıcı bir gelişme yaşanmıştı. Saç örneğinde kokain pozitif çıkan Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öte yandan, konuyu TGRT Haber canlı yayınında değerlendiren gazeteci Barış Yarkadaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'SADETTİN SARAN FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINI BIRAKACAK'

Saran’ın saç örneklerinde uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının kamuoyunda ciddi bir algı sorunu oluşturduğunu ifade eden Yarkadaş, “Sadettin Saran’ın bu şartlar altında Fenerbahçe başkanlığını sürdürmesi mümkün değil. Daha önce de söyledim, bu görüşümün arkasındayım. Kendisi zaten bu görevi bırakacak” ifadelerini kullandı.

Adli kontrol kapsamında haftada iki gün karakola imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu hatırlatan Yarkadaş, Fenerbahçe gibi büyük bir camianın bu tür bir süreçle yönetilemeyeceğini söyledi.

Yarkadaş, soruşturmanın hukuki boyutunun ayrı tutulması gerektiğini vurgularken, kulübün kurumsal itibarı açısından yaşanan gelişmelerin görmezden gelinemeyeceğini dile getirdi.