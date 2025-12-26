İddialı yapılanmasını sürdüren temsilcimiz, 1. Lig tecrübesine sahip oyuncuları kadrosuna katarak hedefini net şekilde ortaya koydu.



Bu kapsamda Orhaniyespor; tecrübeli pasör İrem Özgür, pasör çaprazı Irmak Keskin ve smaçör Buse Doğan ile anlaşma sağlayarak kadro derinliğini ve rekabet gücünü artırdı. Yapılan bu transferlerle birlikte temsilcimiz, hem saha içi organizasyonunu hem de hücum gücünü üst seviyeye taşıdı.



Sezon başından bu yana ortaya koyduğu istikrarlı performans ve güçlü kadro yapısıyla dikkat çeken Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor, yaptığı nokta transferlerle 1. Lig yolunda kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Teknik ekip ve yönetim, hedefin net olduğunu ve bu doğrultuda çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.