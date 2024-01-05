Dünyanın en sıcak yeri El Aziziye, Sahra Çölü üzerinden esen ve aşırı sıcak hava barındıran güney rüzgarları sayesinde bir meteoroloji istasyonundaki termometrenin 58 santigrat dereceye ulaşmasıyla 13 Eylül 1922’de kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu aldı. Bunaltıcı sıcaklık, 10 Temmuz 1913’te Death Valley’deki Furnace Creek hava istasyonunda ölçülen 56.66 santigrat derecelik önceki rekorun yerini aldı.

Rekor Tek Bir Yere Ait Değil!

Ancak bu yerlerden hiçbiri, aşırı sıcak olsalar bile, ABD Jeolojik Araştırmalarının Landsat uydularından alınan verileri kullanan bir Montana Üniversitesi ekibinin yaptığı yeni araştırmaya göre, “Dünya’nın en sıcak yeri” ünvanını hak etmiyor.

Ekip üyesi Steven Running NASA’ya yaptığı açıklamasında, “Kendilerini “dünyanın en sıcak yeri” olarak adlandıran yerlerin çoğu ciddi rakipler bile değil” dedi.

Dünya’nın En Sıcak Yeri: Lut Çölü

Running ve meslektaşları, Landsat uydularından yedi yıllık kızılötesi verileri (sıcaklığı gösterir) incelediler ve o yılların beşinde kazananın aslında İran’daki Lut Çölü olduğunu buldu. Böylece İran’da Dünya’nın en sıcak ülkesi ünvanını eline geçirmiş oldu.

Lut Çölü’nün daha önce listeye girememesinin nedeni, Dünya’nın sıcak çöllerinin (Sahra, Gobi, Sonoran ve Lut gibi) iklimsel olarak sert ve ulaşım bakımından uzak olması. Bu yerlerde şartlar o kadar kötü ki, rutin ölçümler ve bir hava istasyonunun bakımı için erişim pratik değil.

Dünya’nın En Sıcak Yeri Kaç Derecedir?

Landsat 7 uydusu tarafından kaydedilen en yüksek sıcaklık 2005 yılında Lut Çölü’nde 70,7 C olarak ölçüldü. Lut, 2004, 2006, 2007 ve 2009’da da en yüksek yüzey sıcaklığına sahipti.

Öte yandan uydular, Dünya yüzeyinin her parçasını tarayabildikleri için bu ulaşılması zorlu yerlerden bile bir veri alabilirler. Uydular, belirli bir toprak parselinin güneşten, atmosferden ve diğer ısı kaynaklarından ısınma miktarını söyleyen “kara cilt sıcaklığı” olarak adlandırılan sıcaklığı alır. Meteoroloji istasyonlarında ölçülen sıcaklıklar ise yerden birkaç metre yükseklikte alınır.

Dünya’nın en sıcak yeri yıldan yıla değişse de, buna neden olan koşullar aynı kalır: Kuru, kayalık ve koyu renkli topraklar ısıyı emmede iyidir, daha açık kum daha fazla güneş ışığı yansıtma eğilimindedir. Lut Çölü’nün Landsat’ından gelen doğal renkli görüntüleri kızılötesi görüntülerle karşılaştırırken, karanlık alanlar en sıcak olanlar olarak ortaya çıkıyor.

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