Dünyanın en büyük tünelleri, insanlığın şimdiye kadar geliştirdiği en büyük mühendislik becerilerinden biridir. Aslında, biz (insanlık) bin yıldır çeşitli şekillerde tüneller kazıyoruz. Günümüzde ise teknolojinin ilerlemesi ve imkanların artışı, devasa tünellerin yapımını kolaylaştırıyor.

Ancak, sanılacağı üzere tünellerin hepsi tamamen “lojistik” ihtiyaçlar nedeniyle kazılmadı. Tüneller, madencilik operasyonlarında (hala kullanılıyor) ve savaşlarda yaygın olarak kullanılıyordu.

Modern tünellerin öncülleri, sulama, içme veya kanalizasyon için su taşımak amacıyla inşa edilen kanallardan, bunların dışında karayolu, demiryolu ve sualtı tünellerinden oluşuyor. İlk yeraltı su kemerleri olan ilk Qanatlar, MÖ 2000’lerin çok öncesine aittir.

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Dünyanın En Uzun Karayolu Tüneli Nerededir ve Kaç Km’dir?

Dünyanın en uzun karayolu tüneli, Norveç’teki Laerdal Tüneli’dir. Toplamda 24,5 kilometredir ve 1995 ile 2000 yılları arasında inşa edilmiştir.

En Uzun Su Altı Tüneli Hangi Ülkededir ve Uzunluğu Ne Kadardır?

Aşağıdaki listemizde yer almıyor olsa da, en uzun su altı tüneli İngiltere’deki Folkestone ile Fransa’daki Calais arasında uzanan Eurotunnel’dir. Bu tünel, uzun bir süre dünyanın en uzun ikinci demiryolu tüneliydi.

Halen en uzun su altı tüneli ve en uzun uluslararası tünel unvanını koruyan tünel, 50 kilometreden daha uzundur ve 1994 yılından bu yana hizmet vermektedir.

İnsanoğlu binlerce yıldır tüneller kazıyor, evet. Ancak listemizdeki bu 9 tünel, kazma tekniklerinin ne kadar geliştiğinin bir göstergesi niteliğinde. İşte dünyanın en uzun 9 tüneli.

1. Delaware Su Tüneli(Dünyadaki En Uzun Tüneldir)

Yer: New York Eyaleti, Amerika Birleşik Devletleri

Uzunluk: ~ 137 kilometre

Kullanım Alanı: Su Temini

Delaware Su Kemeri, dünyanın en uzun kesintisiz tünelidir. New York City’ye giden suyun taşınmasını sağlıyor.

Tünel sert kayalar kazılarak açılmıştır ve rotasının büyük bir kısmında 4 metrelik bir genişliğe sahiptir. Bu devasa su taşıma tüneli, İkinci Dünya Savaşı sırasında inşa edildi ve günde yaklaşık 1,3 milyar galon (1 galon = 3,78 litre) su taşıyor.

2. Päijänne Su Tüneli (Dünyanın İkinci En Uzun Tünelidir)

Yer: Güney Finlandiya

Uzunluk: ~ 120.000 m

Kullanım Alanı: Su Temini

Päijänne Su Tüneli, 120.000 metrenin biraz üzerindeki uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci tünelidir. Güney Finlandiya’da bulunur ve yer yüzeyinin 30 ila 100 metre altında bulunur.

Tünel, Güney Finlandiya’nın Helsinki, Espoo ve Vantaa gibi büyük şehirlerinin milyonlarca sakini için temiz su taşımaktadır. İnşaat 1972’de başladı ve tamamlanması yaklaşık 10 yıl sürdü.

3. Dahuofang Su Tüneli (Çin’deki En Uzun Tüneldir)

Yer: Liaoning Eyaleti, Çin

Uzunluk: 85.000 m

Kullanım Alanı: Su Temini

Dahuofang Su Tüneli, dünyadaki üçüncü en uzun kesintisiz tüneldir. Çin’in Liaoning Eyaletinde bulunur ve yaklaşık 85,3 km uzunluğundadır.

Tünel, Dahuofang Rezervuarından Shenyang, Fushun, Liaoyang, Anshan, Panjin, Yingkou ve Dalian şehirlerine tatlı su sağlamak için inşa edildi. İnşaat 2006 yılında başladı ve sadece üç yıl sonra tamamlandı.

4. Orange–Fish River Tüneli

Yer: Güney Afrika

Uzunluk:> 82.000 m

Kullanım Amacı: Su Temini

Orange-Fish Nehir Tüneli, Güney Afrika’da bulunan bir sulama tünelidir. İnşaatına 1966’da başlandı ve 1975’te tamamlandı.

Tünelin 82 km’yi aşan uzunluğu, güney yarım küredeki en uzun kapalı su tüneli olmasını sağlıyor. Yapım çalışmaları için tahmini olarak 842.000 m3 beton kullanıldı.

5. Bolmen Su Tüneli

Yer: Kronoberg / Scania, İsveç

Uzunluğu: ~ 82.000 m

Kullanım Amacı: Su Temini

Bolmen Su Tüneli, İskandinavya’da bulunan bir diğer su taşıma tünelidir. Kronoberg’deki Bolmen Gölü’nden İsveç’in Skane eyaletine su taşımak için inşa edildi.

Yaklaşık 700.000 İsveç vatandaşına su sağlıyor ve yaklaşık 8 m2’lik bir kesit alanına sahip. İnşaat 1975’te başladı ve tamamlanması yaklaşık 12 yıl sürdü.

6. Emisor Oriente Tüneli (Dünyanın En Uzun Atık Su Tüneli)

Yer: Mexico City, Meksika

Uzunluk: > 62.000 m

Kullanım Alanı: Atık Su Taşıma

Emisor Oriente Tüneli, Meksika’nın Mexico City kentinde bulunan bir atık su arıtma tünelidir. 62 km uzunluğu, onu türünün en uzun tüneli yapıyor.

İnşaat 2008 yılında başladı ve bir tünel açma makinesi kullanılarak 2014 yılında tamamlandı. Tünel, Mexico City ve civar şehirlerdeki 20 milyon kişiye hizmet ediyor.

7. Guangzhou 3 No’lu Metro Hattı, (Dünyanın En Uzun Metro Tüneli)

Konum: Guangzhou, Çin

Uzunluk:> 60.000 m

Kullanım Alanı: Metro, Toplu Taşıma

Guangzhou Metro Hattı, dünyanın en uzun metro tünelidir. Metronun ana şube hattının en uzun kesintisiz bölümü, Tianhe Terminali ile Tiyu Xilu arasında geçiyor.

8. Gotthard Base Tüneli (Dünyanın En Uzun Demiryolu Tünelidir)

Yer: Orta İsviçre Alpleri, İsviçre

Uzunluk: ~ 57,000 m

Kullanım Amacı: Demiryolu

Gotthard Base Tüneli, dünyadaki en uzun demiryolu tünelidir. Aynı zamanda dünyadaki en uzun transit tüneldir ve toplam yer altı uzunluğu yaklaşık 151 km’dir (tek bir tünel olmadığı için en başa koyamıyoruz).

Toplam tünel belirli noktalarda ayrıştığından, 1. değil 9. sıradadır. İnşaat 1999’da başladı ve uzun süren çalışmalar sonucu 2016’da hizmete açıldı.

9. Pekin 10 No’lu Metro Hattı

Yer: Pekin, Çin

Uzunluk:> 57.000 m

Kullanım Alanı: Metro, Toplu Taşıma

Pekin Metro Hattı 10 toplamda yaklaşık 57 km çalışır ve Pekin’in hızlı transit sistemindeki ikinci döngü hattıdır. Bütün tünel yeraltından geçiyor ve Haidian, Chaoyang ve Fengtai bölgelerinden geçiyor.

Hat 10, dünyanın en uzun metro döngü hattı ve en uzun tamamen yeraltı metro hatlarından biridir.