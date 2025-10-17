Karacabey Belediyesi, Yeşildere Mahallesi’nin doğal zenginliklerinden biri olan ‘Alıç Meyvesi’ni dünya pazarlarına tanıtmak için harekete geçti. "Kalbin Meyvesi" olarak bilinen, doğal ve tamamen organik olarak yetişen alıç meyvesi, Belediye öncülüğünde kurulan Üretim ve İşletme Kooperatifi ile markalaştırılarak hem kırsal kalkınmaya hem de yerel ekonomiye katkı sağlayacak. Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın öncülüğünde başlatılacak bu proje, Karacabey’in adını doğanın kalbinden dünyaya taşıyacak.

Karacabey Belediyesi, doğanın kalpten gelen armağanı olarak nitelendirilen alıç meyvesini ulusal ve uluslararası arenada tanıtmaya hazırlanıyor. İlçenin Yeşildere Mahallesi Eski Bağlar mevkiinde doğal olarak yetişen ve kalp sağlığına olan faydalarıyla bilinen bu değerli meyve, Karacabey Belediyesi öncülüğünde kurulan Üretim ve İşletme Kooperatifi sayesinde ekonomiye kazandırılacak.

Doğal ortamında, tamamen organik şartlarda kendiliğinden yetişen alıç bitkisi; sirkesi, marmeladı ve turşusuyla son yıllarda büyük ilgi görüyor. Özellikle kalp ve damar sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle "Kalbin Meyvesi" olarak bilinen alıç, şimdi Karacabey markasıyla dünyaya açılma yolunda.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Yeşildere Mahallesi’ni ziyaret ederek alıç meyvesi hasadına katıldı. Mahalle Muhtarı Hasan Kahraman ve köylülerle birlikte doğadan alıç toplayan Karabatı, bölge halkının emeğine ve ürünün potansiyeline dikkat çekti.

Başkan Karabatı, "Yeşildere Mahallemizin Eski Bağlar mevkiinde doğanın bize sunduğu muhteşem bir hazine var: Alıç meyvesi. Tamamen doğal, katkısız ve kendi kendine yetişen bu meyve, hem sağlık açısından hem de ekonomik değer bakımından büyük bir potansiyele sahip. Biz de Karacabey Belediyesi olarak bu değeri tanıtmak, markalaştırmak ve katma değer kazandırmak için harekete geçeceğiz. Üretim ve İşletme Kooperatifimizle birlikte, alıç meyvesini Türkiye’ye ve dünyaya tanıtacağız." diye konuştu.

Yeşildere Mahalle Muhtarı Hasan Kahraman da, Belediye Başkanı Fatih Karabatı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, alıç meyvesinin köy için büyük bir değer taşıdığını vurguladı. Kahraman, "Köyümüzün Eski Bağlar mevkiinde yıllardır kendiliğinden yetişen alıç ağaçları, bizim için sadece bir meyve değil; aynı zamanda geçmişimizden bugüne uzanan bir kültürdür. Her yıl Ekim ayında hasadını yapar, turşusunu ve sirkesini kurarız. Ancak bugüne kadar bu kadar kapsamlı bir tanıtım atağı hiç olmamıştı. Sayın Başkanımızın desteğiyle artık bu doğal ürünümüzün Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılacak olması bizleri çok gururlandırdı. Köylülerimiz adına Karacabey Belediyesi’ne ve Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Karacabey Belediyesi’nin yürüttüğü bu proje, hem kırsal kalkınmayı destekleyen hem de doğal kaynakları koruyan bir model olarak dikkat çekiyor. Proje kapsamında, bölgede yetişen alıç meyvesi toplandıktan sonra işlenerek sirke, marmelat, reçel ve doğal şurup gibi ürünlere dönüştürülecek. Bu sayede, yerel üreticiye ekonomik katkı sağlanırken, Karacabey’in doğal zenginlikleri markalaştırılacak.

Karacabey Belediyesi, Üretim ve İşletme Kooperatifi aracılığıyla alıçtan elde edilen ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması için girişimlerde bulunacak. Tanıtım faaliyetleri kapsamında hem gastronomi fuarlarında hem de doğal ürün festivallerinde "Karacabey Alıcı" markasıyla yer alınması hedefleniyor.

Proje sayesinde hem Karacabey’in doğal potansiyeli tanıtılacak hem de yöre halkının üretimden elde ettiği gelir artacak. Başkan Karabatı, projenin amacını şu sözlerle özetledi;

"Biz doğaya sadece tüketici olarak değil, koruyucu ve sürdürülebilir bir şekilde yaklaşmak istiyoruz. Alıç, doğanın kalbinden gelen bir şifa kaynağı. Biz de bu nimeti doğru şekilde değerlendirip Karacabey markasıyla dünyaya tanıtacağız."

Öte yandan Yeşildere’nin alıç meyvesi, kısa sürede hem sağlıklı yaşam tutkunlarının hem de doğal ürün meraklılarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Karacabey Belediyesi’nin vizyoner yaklaşımıyla bu yerel değer, "Kalbin Meyvesi" mottosuyla kısa sürede dünya sofralarında yerini alacak.